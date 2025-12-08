ETF大換血 謝金河：重視市值背後的競爭力

▲財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，市值興衰起落的核心是AI帶來的新衝擊，在AI賽道上奔馳的成為贏家，被拋離賽道的變輸家。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 每一季的重量級ETF大換血，誰進？誰出？總是引來市場高度關注！財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，像上一季的康霈*大躍升，這一季康霈*又跌到51元，這一季的新貴是貿聯-KY、健策、致茂與南亞科！市值興衰起落的核心是AI帶來的新衝擊，在AI賽道上奔馳的成為贏家，被拋離賽道的變輸家。

謝金河表示，最近雲林科技大學頒給勤誠興業董事長陳美琪，陳董贊助很多社會活動，可以說是實至名歸。他也回憶曾經帶領考察團去勤誠的總部參訪，那時候勤誠股價在6、70元附近，這次勤誠股價跑到1110元，令市場驚嘆。回頭看同業，營邦、晟銘電、迎廣變化沒有那麼大，但勤誠快速奔馳，主要是伺服器機殼到機櫃，勤誠是最大的贏家。

廣告 廣告

謝金河認為，這次AI的大浪，從伺服器到機櫃，門檻加高，從營收、獲利來看，鴻海連續3個月營收都超過8000億元，緯創、緯穎成長力道最驚人，廣達晉級前三大，但力道比較平緩。林憲銘領航的緯穎、緯創市值大躍升，輸家是佳世達，從眾多成份股被剔除。

謝金河表示，這次市值又大風吹一次，台灣有四家市值逾二兆元的企業，日月光投控登上第7，緯頴搶到11，智邦科技、奇鋐、台光電、鴻勁都進入前20大，這些都是AI賽道上的新貴。

謝金河認為，金融股的順位也有一些變化，元大金站上5000億元門檻，成為第五大市值金控，這次玉山金併三商美邦可能會辛苦幾年！合併新光金的台新新光金市值4787億元，排在第七，未來要努力爭取進入前四大行列才能展現競爭力！值得關注的是過去在官股金控排後面的華南金領先第一金及合庫，值得肯定。

此外，這些年力爭上游的國巨直逼5000億元，這是陳泰銘的新門檻，一個被動元件產業能創造那麼高的市值值得肯定。但最令人敬佩的是連接器大廠蛻變的貿聯-KY，這次市值近3000億元，股價最高1730元。

謝金河回憶起2017年到矽谷參訪，特斯拉只同意16個人進入工廠，不能進去怎麼辦？他只好拜託梁華哲夫婦就近去看貿聯-KY，那個時候股價才80元左右，這個蛻變非常驚人。

謝金河認為，很多人在股市追逐股價，其實市值背後代表競爭力，而且是長久的競爭力起落。中國每一個轉折都會出現財富排行榜的巨人，但大浪轉身，很快就不見！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全球「這產業」突飛猛進 謝金河：台灣若能跟上「產業多一隻腳」

明年台股衝上3萬點？謝金河稱台積電是關鍵 提醒選股要下功夫

幫美訓練勞工換關稅？謝金河稱無稽之談 但沒投資美國會掉隊