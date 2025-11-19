ETF定投族最愛的《10大台股ETF》揭曉
【記者柯安聰台北報導】根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長，其中，更有10檔高人氣定投的台股ETF，10月出現每月扣款人數、筆數較去年底呈「雙成長」態勢，成為今年來台股ETF定投族最愛的口袋名單。
法人表示，近期AI泡沫應持續發酵，引發科技股高估值疑慮，及聯準會12月降息機率下降，使台股短線下跌，但中長期來看，AI被視為人類下波生產力革命，各產業AI化的長線發展趨勢不會中斷，儘管目前大盤轉趨疲弱，反而有助於冷卻先前市場過熱的投資氣氛，適合定期定額投資人繼續扣款，趁台股回檔階段大撿便宜單位數，亦是啟動定期定額布局績優台股ETF的好時機。
根據投信投顧公會網站ETF專區資料顯示，今年以來截至10月止，國內股票型ETF定期定額整體表現強強滾，每月扣款戶數方面，年初迄今增加21萬6763人，成長12.94%；扣款筆數方面，整體國內股票ETF也新增18萬752人，增幅達6.20%，至於金額方面，全體國內股票型ETF從今年以來到10月止，每月扣款金額也拉高至新台幣17.1億元，金額成長14.36%，看出台股ETF定期定額三數(戶數、人數、金額數)三升，且從下半年來，呈現連續4個月的「三數三升」強勢表現，看出下半年大盤創史高，磁吸不少新定投族捧場台股ETF。
值得注意的是，今年來ETF定投族，主要鎖定投資類型，仍以市值型、高股息及科技型佔最多，尤其是市值型，以老牌國民ETF-元大0050獨佔鰲頭，每月扣款人數及筆數成長最多；非市值型方面，產業型以新光00904冒出頭，為今年以來半導體ETF中，唯一1檔在人數、筆數均較去年底同步成長進榜的定投ETF新兵，至於高股息則有群益00919、及科技型的富邦0052，都同樣名列今年台股ETF定投族的最愛。
ETF理財專家表示，目前國內股票ETF種類多元，投資人如果想追求長期資本利得成長潛力，以市值型、科技型甚至半導體產業型，最能直接受惠人工智慧驅動的創新科技浪潮，尤其2026年高科技七雄，將繼續憑藉強大核心業務與持續再投資AI資本支出，將有望為未來幾年成長再添動能，鎖定台股相關ETF作中長期或定期定額布局，是追求未來AI黃金成長紅利的標準配置。
新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯指出，今年以來，台股ETF呈主被動兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少鎖定AI、半導體成長股的被動台股ETF也強出頭，股價表現令市場驚豔，尤其是台股半導體產業，將迎向史上最大規模的全球AI基礎建設潮，預計AI基建商機，將持續帶動AI運算、半導體先進製程族群、AI記憶體、先進封裝產業板塊，以及AI資料中心週邊相關供應鏈商機全面噴發，業績百花齊放，未來成長潛力值得期待。
另外，新光臺灣半導體30 ETF投資團隊預估，美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，擴及企業及相關商機日益擴大，未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓電子龍頭企業未來更具AI產業結構性成長優勢，並在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線繼續領漲出頭。
投資建議上，詹佳峯表示，台股遇跌，除檢視個股基本面，鎖定質優個股布局外，一般投資人若透過定期定額方式投資半導體ETF，亦能囊括半導體產業上中下游重量級指標股，匯聚成一籃子成分股組合，兼顧分散產業波動風險，同時分批鎖住相對低檔價位來建倉，2026年繼續大啖台股AI成長趨勢財。（自立電子報2025/11/19）
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
【Follow法人】外資連2日倒貨742億元 0050大砍逾5萬張、中信金則買1.6萬張
今（19）日三大法人合計賣超326.52億元，其中外資連續兩日大舉賣超，累計達742.27億元。運達投顧分析師吳官隆指出，外資近期「口頭喊多、手上狂賣」，再加上台積電股價與輝達財報預期不明，使市場對高檔風險高度警戒。觀察買賣超個股，賣超主要集中在高息ETF，0050賣超逾5萬張排第一大，而買超則偏重電子與金融股，中信金則以1.6萬張獲外資青睞。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 18 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
剩黃董在撐？華邦電出關第一天爆43萬張大量觸跌停 分析師：法人高檔獲利了結
記憶體族群走弱，華邦電（2344）今（18）日出關第一天，以66.5元上漲開出，隨後不到15分鐘迅速翻黑下跌，盤中跌幅擴大一度亮綠燈觸跌停，終場收在61.4元，成交量高達46萬張，成交金額逾287億元；南亞科（2408）下跌3.6%，收160.5元。力積電（6770）則逆勢上漲引人注目。對此，分析師表示，南亞科及華邦電高檔承壓，恐是主力作手高檔獲利了結。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台幣貶到逾半年低點
新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...聯合新聞網 ・ 18 小時前