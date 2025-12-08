ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」





5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！

財信傳媒董事長謝金河今（8）日在粉專上指出：「重視股價，更要重視市值背後的競爭力。」他強調，ETF每季換血象徵市場重新評估企業體質，誰能在AI浪潮中奔馳成為贏家，誰就能擠進市值新階層；反之被時代拋離者只能退出舞台。

謝金河以近期飆升的伺服器機殼廠勤誠為例指出，他曾造訪勤誠總部時股價仍在6、70元，如今已衝上1110元，成為AI伺服器硬體鏈的大贏家。相比之下，同業如營邦、晟銘電、迎廣漲勢沒有那麼大，顯現勤誠在機殼到機櫃的技術門檻上成功突圍，是最大的贏家。

AI浪潮也重塑大型科技公司的市值版圖。鴻海連續三個月營收突破8000億元，緯創、緯穎成長最為驚人，廣達穩入前三大。謝金河點名，緯穎與緯創的市值躍進，輸家是佳世達，從眾多成份股被剔除。他寫道：「這次市值又大風吹一次，台灣有四家市值逾二兆元的企業，日月光登上第7，緯頴搶到11，智邦科技，奇鋐，台光電，鴻勁都進入前20大，這些都是AI賽道上的新貴。」

金融股市值排序亦出現位移。元大金突破5000億元站穩金控第五；台新新光金合併後市值達4787億元，排在第七，力拚擠入前四大。華南金則罕見超前第一金與合庫金，成為官股金控中的黑馬。「這次玉山金併三商美邦可能會辛苦幾年！」

電子零組件領域中，國巨市值逼近5000億元，展現陳泰銘推動被動元件全球化的成果，「這是陳泰銘的新門檻，一個被動元件產業能創造那麼高的市值值得肯定」；而貿聯-KY市值突破3000億元、股價最高達1730元，謝金河回憶其2017年於矽谷參訪時股價僅80元，如今翻逾20倍，「這個蛻變非常驚人」。

謝金河提醒，許多投資人過度追逐短期股價，但真正決定企業與投資報酬的，是市值背後那份「長期競爭力」。他直言，中國市場中曾一度站上財富巔峰的企業巨人，在大環境變動下往往快速消失，「大浪轉身，很快就不見。」他呼籲投資人與市場更應看清企業在全球競爭中的真實位置，而非僅盯著短期漲跌。

