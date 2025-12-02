ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！

財經中心／師瑞德報導

台灣指數公司於今（12月3日）公告2025年12月定期審核結果，其中「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」的成分股進行定期調整。這項變動已於2025年12月2日（星期二）交易結束後正式生效，並自今日起正式實施。根據規定，指數進行成分股替換後，將設有為期五個交易日的過渡調整期，用以平滑完成權重調整，降低市場波動。

本次定期審核異動，主要影響兩檔ETF商品，分別為凱基投信發行的「凱基優選30 ETF」（代號00938）與群益投信推出的「群益科技高息成長ETF」（代號00946）。其中，多因子30指數的成分股變動備受市場關注。

在新增部分，優選多因子30指數此次納入了12檔個股，分別來自食品、金融、科技、通路、環保與保全等產業，代表性企業包括大成、卜蜂、瑞昱、統一證、玉山金、聯詠、上海商銀、寶雅、可寧衛、統一實、中保科與宏全，顯示指數編制上重視成長性與產業穩定度的綜合考量。

另一方面，原指數中被剃除的11檔個股則包括潤隆、三陽工業、億光、興富發、凱基銀、台新新光金、新普、樺漢、矽創、至上、寶成，這些個股在本次審核中不再符合相關選股條件，因此遭到移除。

台灣指數公司表示，成分股的篩選與權重分配，皆根據事先設定的量化因子規則與市況資料進行調整，並會在每次定審時根據市場變化與企業基本面重新檢視，確保指數編制具備代表性與市場參考價值。

隨著此次換股結果正式生效，投資人若持有相關ETF商品，可參考最新成分股與比重調整，做出投資組合的檢視與調整，以利掌握未來市場趨勢及成長潛力。台灣指數公司也提醒，未來仍將依照原有機制進行定期審核，以維持指數品質與追蹤效率。

