ETF改朝換代1／大家問的是你有幾張台積電 「含積量」逾三成的績效最威

台股從2025年二萬八千多點，到2026年初始站上三萬點，氣勢如虹。（示意圖／報系資料照）

2026年台股衝向3萬點，台積電領漲的「台積盤」，飛高1750元，這也帶動「含積量」高的市值型、科技主題ETF「股價、成交量」雙增之勢愈加挑旺，就連高股息型ETF換股也紛紛加進台積電。

根據CMoney統計，台股ETF成分股持台積電占比超過三成者，包括科技主題、市值型的共有26檔，其中又以富邦科技（0052）占比達70.76％最高，其次為富邦台50（006208）的持股占比達63.07％，及元大台灣50（0050）則占比達62.89％。

台積電股價領漲台股大盤，衝破1750元。（圖／翻攝自yahoo股市）

持股台積電超過五成的還有富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大電子（0053）；超過四成者則包括群益台ESG低碳50（00923）、中信臺灣智慧50（00912）、國泰台灣領袖50（00922）、保德信市值動能50（009803）、國泰台灣科技龍頭（00881）、永豐臺灣加權（006204）、新光臺灣半導體30（00904）。

不過，在2025年績效表現最高達41.41％者，反而為持股台積電占比約超過三成的30.25％最為突出，即中信小資高價30（00894）；緊跟在後的第二高40.39％績效的為野村臺灣新科技50（00935），台積電持股占比也是超過三成的30.95％。

績效第三高的38.79％者為元大電子（0053），台積電持股占比達56.03％；第四高37.81％則為國泰台灣領袖50（00922） ，台積電持股占比42.85％。績效第五高的35.47％為新光臺灣半導體30（00904），台積電持股占比40.42％。

00894可說是2025年最強的ETF，打敗0050，該檔受益人數僅超過2.1萬人，規模約40億元，不敗教主陳重銘分析說，主要原因是在持股權重的差異性，00894成分股前五大為台積電、鴻海、台達電、智邦、台光電，為最夯AI概念股，加上受惠台光電飆漲，報酬因此更為突出。

00935號稱科技版「0050」，前三大成分股為台積電、聯發科、台達電，還有日月光、智邦、聯電、奇鋐、緯創等，包含 AI（人工智慧）、半導體、電動車等，且為全台首檔將「研發費用佔營收比重」 納入核心選股指標的ETF，被市場稱為「台版QQQ」。

