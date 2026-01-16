ETF改朝換代2／跟著台股大盤走 主動式成主流「每日看得到持股」

在科技、市值型與主動式ETF，延續AI浪潮，且隨著台股2025年震盪成長，成了市場資金追逐一大主流。（圖／報系資料照）

2025年是主動式ETF發行上架的元年，迄今共上架17檔隨著大盤上揚也跟漲，成為ETF新主流，總規模超過1500多億元；目前集中市場掛牌上市ETF達205檔，含被動式ETF共 190檔，整體總規模超過4兆元。

目前上架的主動式台股ETF為主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）。

根據證交所、投信投顧公會資料統計，台股主動式ETF以「規模」來看的前四大檔為主動統一台股增長（00981A）約524億元、主動群益台灣強棒（00982A）約276億元、主動復華未來50（00991A）約179億元、主動群益科技創新（00992A）約110億元；其餘介於10億至100億元之間。。

大型科技美股帶動台股成長，圖為輝達NVidia創辦人黃仁勳。（圖／黃耀徵攝）

00981A的前五檔成分股為台積電、奇鋐、智邦、台達電、緯穎；00982A的是台積電、聖暉、緯穎、群聯、奇鋐；00991A的為台積電、群聯、南亞科、台達電、鴻勁。

00981A聚焦「AI高速成長」，以上市櫃市值前300大的個股為主要投資母體；長線布局AI硬體、人形機器人、低軌衛星三大產業主軸，強調產業創新與企業研發能力。

而在00982A的選股策略上，主要對焦在「強勢競爭力」，分散於大型權值股與中小型高成長企業，產業多元，半導體業占比超過25％，電子業、電子零組件各超過二成，電腦及周邊也超過15％。至於00991A則是以電子科技等供應鏈產業為主，權重分散。

特別提醒，主動式ETF最大的特點是「每日公布持股」，民眾可以透過證交所e 添富平台或是各家投信的官方網站，即時追蹤經理人是否有換股或調整權重的動作。

