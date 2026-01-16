ETF改朝換代3／海外型有五檔績效太超車台股 「這檔」超過97％

海外型ETF的績效表現上，陸股5G主題成長突出。（圖／新華社）

隨著美元新台幣、日圓匯率波動，海外型ETF包括日股、陸股、美股、越股等績效有所表現，還有主動式的即有主動中信ARK創新（00983A）、主動台新龍頭成長（00986A）、主動統一全球創新（00988A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）等，也受到股民的高度關注。

根據CMoney資料統計，在2025年績效表現上超過50％的有四檔，第一名的相當威高達97.43％，即是復華中國5G（00877）；其次為國泰臺韓科技（00735）的63.53％。第三名則為元大航太防衛科技（00965）的績效表現57.04％，接著是富邦越南（00885）的54.9％與第一金太空衛星（00910）的53.44％。

廣告 廣告

進一步從「規模」的數據來看，復華中國5G（00877）的規模約43億元，成分股前五大持股為中際旭創、成都新易盛通信技術、立訊精密、富士康工業互聯網、兆易創新科技集團。

鎖定台灣、韓國半導體與記憶體龍頭的海外型ETF的績效表現，受到股民關注。（圖／翻攝自yahoo股市）

國泰臺韓科技（00735）的規模則約8.89 億元，前五大持股為SamsungElectron Rg、台積電、SK Hynix Inc、台達電、鴻海。元大航太防衛科技（00965）的規模則約188.59億元，前五大持股為MITSUBISHI ELECTRIC CORP、台積電、HANWHA AEROSPACE CO LTD、HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES、NEC CORP。

富邦越南（00885）為目前國內規模最大的越南主題 ETF，規模約145.83億元，前五大持股為VINGROUP JSC、VINHOMES JSC、HOA PHAT GROUP JSC、 BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM、SSI SECURITIES CORP。

第一金太空衛星（00910）的規模為38.23億元，前五大持股為Planet Labs PBC、SatrecInitiative Co、Intuitive Machines I、Globalstar Inc、AST SpaceMobile Inc。

而在這五檔的主動型ETF的受益人數來看，主動統一全球創新（00988A）超過45290人；其次為主動元大AI新經濟（00990A）超過4.4萬人；主動中信ARK創新（00983A）則超過2.2萬人，主動摩根美國科技（00989A）逾1.1萬人，主動台新龍頭成長（00986A）也近萬人。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

ETF改朝換代1／大家問的是你有幾張台積電 「含積量」逾三成的績效最威

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤