ETF新型商品 為今年增添市場動能

隨著主管機關開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，新型ETF商品為114年增添市場動能，也為投資人帶來更多元的投資選擇，為我國成為「亞洲資產管理中心」奠定紮實基礎。

為利投資人辨識各種ETF商品屬性，在證券編碼原則上即可見其區分。股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A，而債券主動式ETF證券代碼第六碼為D，例如，今年櫃買市場掛牌的00980D主動聯博投等入息ETF及00981D主動中信非投等債ETF等，皆為債券主動式ETF，皆以基金經理投資研究與決策為核心，透過更具彈性的投資組合調整，力求達成特定投資目標或追求較佳報酬。

廣告 廣告

另外，被動式多資產ETF證券代碼第六碼為T，例如，今年櫃買市場掛牌的00980T平衡凱基美國TOP，屬被動式多資產ETF（亦稱平衡型ETF），以追蹤、模擬或複製指數為主，特色在於同時配置股票與債券，依固定比例或既定規則進行權重調整，提供投資人「一站式」資產配置選擇。

櫃買提醒投資人，ETF商品設計多元，投資前應參閱公開說明書，例如平準金的制度，亦是投資人應該深入了解的一環。金管會已規範ETF採用收益平準金作為收益分配來源時，投信業者應訂有ETF收益分配原則，優先分配股利、利息及已實現資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，才使用收益平準金配息，並納入內部控制制度進行管理。不論是主動式或多資產ETF，都可能採用平準金進行收益分配。

為協助投資人更充分瞭解主動式ETF與多資產ETF的制度與商品特色，櫃買中心已於官網建置相關專頁，提供清楚、透明的資訊查詢管道，投資人可透過《櫃買中心網站》（www.tpex.org.tw）及《ETF訊息中心》（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）查詢。