ETF族群價量皆揚！ 高股息、科技主題受益人數續增

台股25日收在26,912.17點。（示意圖／CTWANT資料照）

台股25日收在26,912.17點，漲407.93點，漲幅達1.54％，其中在ETF價量皆揚中，包括高股息型、成分股台積電占比高的科技主題型皆有所表現，法人分析，台積電今年以來截至10月底含息報酬約41.3%；大型金融龍頭股包括上法說會報喜的中信金、昨接棒的富邦金等股價皆有上漲趨勢，也帶動此二類ETF上揚。

以國泰台灣科技龍頭（00881）來說，自2020年12月底掛牌，在今年10月拉升台積電比重，基金經理人蘇鼎宇表示，不僅持有台積電，在持有的30檔成分股中，更有高達15檔的成分股今年表現超越台積電，帶動整體基金表現，在AI大趨勢加持下，台股盤勢還可望再創新局。

高股息00878成分股當中，AI+Apple供應鏈占比達5成，國泰基金經理人江宇騰進一步說明，展望明年，市場預估多頭格局仍將持續，但隨股市位階來到相對高檔，震盪幅度可能加劇，此時高股息ETF因Beta值較低，代表波動性低於大盤，成為投資人布局的優先選擇。此外，台灣企業營運表現持續亮眼，預期今年整體EPS維持成長態勢，企業整體配息金額也有望隨之增加。

台股ETF今年在台積電、鴻海等成長股領軍下，高股息ETF雖然表現相對弱勢，然觀察今年ETF流入情形，高股息受益人第一大的國泰永續高股息（00878），今年以來規模仍逆勢成長逾新台幣600多億元，顯見市場對於高股息ETF的需求仍在。

