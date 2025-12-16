ETF清算反而賺？真正該怕的不是下市 而是投資中斷 搞懂規則避免虧損！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

ETF下市並不是價值歸零，而是根據當下淨值做清算並歸還投資人，並不如大多數人擔心地那樣危險，只要了解下市的可能原因，就能從容應對，避免不必要的恐慌與損失。

不少投資人擔心ETF因規模過小而面臨下市清算風險，但其實這並非嚴重的風險，本文即探討ETF規模和清算兩個相關主題。

首先，ETF的規模大小受到多項因素影響。其一是ETF本身的表現，若報酬良好、股價上漲，整體規模也會隨之擴大；反之，若績效不佳，規模自然縮小。其二是申購與贖回。一般投資人於市場上買賣ETF並不會改變其總規模，但法人大戶進行申購或贖回，就會增加或減少ETF的股數，進而提升或降低規模。最後，配息政策也會左右規模變化。配息等於把ETF中部分資金取回，會減少股價，因此同樣的總報酬，配息越多，規模就會相應減少。

廣告 廣告

ETF規模大小會產生以下4個影響：⑴費用率：通常ETF的規模越大，費用率越有可能逐步降低。⑵關閉清算的可能：規模太小或淨值太低，有可能關閉清算。⑶流通性：通常ETF的規模越大，流通性也可能較好，買賣更為容易也更省成本，但實際上交易狀況以及是否有好的造市，也都會影響流通性。

⑷交易衝擊成本與「吃豆腐」：ETF規模大，在更換成分股時，一次買賣量較大，會造成較大的衝擊成本（買進時買貴、賣出時賣低）。此外，主動資金可能會先買入新成分股，或先賣出剔除的成分股，來占被動ETF的便宜。尤其非市值加權型，如高股息ETF，因為換掉的個股比重較高，影響較大。

4原因導致清算關閉 資產按平均淨值歸還

前述提到的ETF清算關閉，可能原因有4個。第一是規模太小。在台灣，通常債券型ETF的規模在2億元以下、股票型ETF在1億元以下，期貨型ETF在5,000萬元以下，會被要求清算。

第二是淨值太低。在台灣，期貨型ETF如果其淨值不到發行價格的10%，就會被要求清算。

第三是發展不佳或操作困難，發行商主動清算。雖未到必須依規定清算，但發行公司覺得ETF規模不大，且發展前景不佳，考量經營成本，可能會主動要求ETF下市。此外，投資標的的流動性變差，也可能造成清算，如美國上市的邊境市場ETF FM，就因部分邊境市場的投資限制增加，最終決定清算下市。

第四是股東要求清算。投資該ETF的股東們，認為清算對自身更有利，可在股東會中要求清算。

例如投資於台灣公債的元大寶來盈富ETF（006202），因股價長期低於淨值（折價）超過10%以上，在2013年股東會議中決議下市，用折價買入的投資人反而因此賺了一筆。

在台灣，ETF下市清算過程，從決議下市、申請下市，到核准下市、公告通知，可能會花費1到數個月的時間。而從公告通知到正式下市，一般大約還有兩週的時間能自由交易。

等到正式下市後，經理人會逐步清算ETF的資產，最終按平均淨值發還投資人，過程約需1個月。

清算不一定虧錢 折價買入還能賺

ETF清算對長期投資人來說，最困擾的是造成投資中斷，須重新找尋標的，並再付出交易成本。然而，清算不一定會使投資人賠錢，如果ETF沒有明顯的折溢價，那清算只是把錢拿回來無關賺賠，但如果是大幅溢價時被清算，溢價買入的投資人就可能蒙受重大損失，例如2020年下市的元大原油正二（00672L）。不過，反過來如果原本是折價，如前述的006202，清算反而會讓投資人賺錢。

面對ETF下市清算，投資人不必過度擔心，畢竟ETF下市和個股下市不同，只要平常不隨便在溢價時買進，清算是可以在意但並不嚴重的風險，相較而言，遇到表現很爛但一直撐著不下市的ETF，反而才會造成持續損失。

投資人可在同類型標的中，選擇規模較大的ETF，減少下市的機會。如果真的遇到下市，一般建議選擇在公告之後，確認沒有明顯折價時賣出即可，雖然也可以等待清算，但會多花1個月的時間成本，通常不划算。

ETF較建議長期投資不中斷，因此在獲知下市消息時，可挑選同類型標的繼續投資，最好當天賣出下市標的後直接買進新標的，無縫接軌。

如果是大盤指數型，較容易找到同類型的ETF，但如果是主題型或策略型，較難找到足夠相近的標的，這點在當初選擇投資標的時，就應納入考量。

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動