ETF版圖翻轉？台灣最快5月「被南韓超車」 資產差距快速縮小

圖為2026年1月22日，首爾韓亞銀行總部的外匯交易室裡，交易員在辦公室慶祝，螢幕上顯示韓國綜合股票價格指數（KOSPI）超過5000點。美聯社資料照



據外媒今天（2/7）報導，南韓的指數股票型基金（ETF）資產規模，與台灣ETF資產規模相比，僅剩下110億美元的差距，最快今年5月有望超過台灣，分析指出，除了市場價格上漲之外，另一大原因是新資金快速流入。

據《韓國先驅報》與彭博社報導，去年年初以來，南韓的指數股票型基金（ETF）市場，平均每週淨流入12億美元，整體ETF管理資產達到2390億美元，相較之下，台灣ETF市場每週僅流入3.3億美元，正在被南韓快速趕上，截至上週末，南韓與台灣的ETF管理資產差距，已經縮小至110億美元。

報導指出，如果依照目前的趨勢，南韓的ETF管理資產，最快將在5月超越台灣，彭博分析師麗貝卡（Rebecca Sin）指出：「南韓政府主導的市場活化政策，以及半導體為核心的企業獲利改善，共同發揮作用。」

報導提到，近來在亞洲科技類股市場，由於人工智慧（AI）與資料中心投資擴大，記憶體半導體受到關注，三星電子與SK海力士股價走高，但台積電（TSMC）的股價表現卻相對受限。

不過，兩國ETF資產的增長來源不同，2025年南韓ETF資產增加約950億美元，其中57%來自新資金流入，而非市場價格上漲，比台灣的41%高，顯示南韓ETF市場更依賴資金流入。

南韓業界普遍認為，該國ETF市場成長，不只是因為科技類股短期帶動，而是政府的政策，建立對個人投資人友善的環境，未來ETF的需求，有望從科技股擴大至其他資產領域。

