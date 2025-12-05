ETF界霸主！規模快破兆 0050成分股大調整「4上4下」

財經中心／師瑞德報導

0050迎來AI世代成分股大調整，南亞科、致茂等四檔AI供應鏈企業新加入，反映台股重心轉向AI產業。規模逼近一兆元的0050，不僅緊貼大盤、市值覆蓋率高，亦同步與台灣GDP成長，是投資台灣最有效率的方式。（圖／記者師瑞德攝影）

臺灣指數公司今（5）日公布，0050所追蹤的「富時臺灣50指數」進行年度第四次定期審核，調整結果凸顯AI浪潮下產業板塊重整的趨勢。本次新增南亞科（2408）、致茂（2360）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）等四檔AI供應鏈關鍵企業，同時剔除中租-KY（5871）、陽明（2609）、和碩（4938）、上海商銀（5876），調整將於12月19日收盤後生效。

法人指出，這次成分股汰換展現0050長期「汰弱留強」的自動再平衡機制，依據市值篩選標準，緊貼台灣產業結構變動。其中，新納入的AI概念股被視為2026年AI浪潮下最具成長潛力的新星。

廣告 廣告

例如致茂在自動測試設備（ATE）領域佈局深厚，貿聯則在AI伺服器的高速傳輸解決方案上具備關鍵地位；健策和南亞科亦分別在散熱與記憶體領域與AI產業密切連動。

本次調整也反映出部分企業市值下滑，導致被動出列。法人分析，中租-KY、陽明與和碩近年市值表現不若AI相關產業，加上整體權值壓力所致，退出指數為自然結果。

根據統計，0050成分股的台股市值涵蓋率高達75%，更貢獻全體上市企業約80%的獲利。0050不僅緊密連動台股大盤，亦是台灣GDP成長的最佳反映指標。主計總處最新數據顯示，2025年台灣全年GDP預估將成長7.37%，創下15年新高，主要受惠於半導體、AI雲端等出口強勁動能。

0050因其高度代表性與穩健性，已成為廣大投資人進場台股的首選工具。目前每月定期定額戶數突破60萬戶，穩居市場之冠。統計至12月5日，基金規模已達新台幣9,887億元，距離突破兆元大關僅一步之遙，極有機會成為台灣史上首檔規模破兆的ETF。

隨著資產規模成長，0050的經理費率已降至0.1%以下，未來若超過1兆元，費率還將進一步調降至0.05%，對長期投資人更為有利。

政大財經系教授周冠男指出：「對沒有大量時間研究個股的投資人來說，買進全市場市值型ETF是最有效率、風險最分散的方式。0050正是其中的最佳選擇。」

法人預期，隨著AI技術持續進入主流應用，台灣企業在全球供應鏈的角色將更吃重，0050成分股未來仍有強勁成長空間，長期投資價值備受看好。

0050迎來AI世代成分股大調整，南亞科、致茂等四檔AI供應鏈企業新加入，反映台股重心轉向AI產業。規模逼近一兆元的0050，不僅緊貼大盤、市值覆蓋率高，亦同步與台灣GDP成長，是投資台灣最有效率的方式。（圖／翻攝自元大網站）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

滿街都是手搖飲！全台狂開1.6萬家「殺紅眼」 高雄、台南密度冠全台

錢變得不重要？打臉馬斯克 黃仁勳揭AI真正紅利：萬物免費

錢多到花不完！輝達狠砸百億擴大CUDA生態系 股東坐等股利大紅包

AI霸主也怕輸？黃仁勳：33年來「每天醒來都怕倒閉」 真相太催淚！

