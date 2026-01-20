ETF發行亂象多 金管會：加強查核、嚴重者停職

投信公司發行ETF發行熱呼呼，衍生規模暴跌、勸誘購買、同質性過高等亂象，金管會證期局副局長黃厚銘今（20）日表示，已透過加強查核、修正公會自律規範等兩面向因應。ETF的銷售機構若有鼓勵民眾以借貸方式進行投資等情事，情節嚴重者可能被金管會處以停職。

金管會今日傍晚舉行例行記者會，媒體問，最近ETF的IPO檔數明顯增加，先前已經發生，有營業員為了募集下一檔ETF，鼓勵客戶賣掉上一檔ETF，以致ETF規模暴跌，金管會有哪些對策？

黃厚銘說，金管會大概分成兩個面向因應，一是加強查核，例如，後續對券商例行查核時，會將KYC（認識客戶）跟KYP（認識產品）執行情形、商品適合度評估、風險揭露、業務人員酬金制度......等，納入查核項目與範圍。

勸誘投資納自律規範管理

另一是修正相關公會的自律規範，包括督導證券商公會於去年7月24日修正「證券商辦理基金銷售業務自律規範」，增訂注意事項，包括：一，參與基金募集前，應將證券商銷售人力與銷售量能納入考量；二，不得以不正當方式，使基金銷售業務人員為達一定銷售金額，勸誘客戶認購基金；三，不得鼓勵或引導民眾以借貸方式投資基金，以致過度擴張信用承擔過高風險。

投信投顧公會也修正自律規範，去年8月22日於「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」增訂規範，包括：銷售人員應該落實KYC、KYP，要確保銷售行為的專業性、中立性，並避免產生利益衝突，另外也跟券商公會一樣，明定不得鼓勵或引導客戶以借貸方式進行投資。

去年有6檔ETF規模減50%以上，改採核准制

黃厚銘說，投信公司發行基金（包含ETF在內），IPO不久後，若規模大幅減少，也就是基金已成立且開放買回屆滿6個月，在6個月期間，平均已發行單位總數較成立日減少50%以上，就算大幅減少。有大幅減少情形，投信公司向金管會申請募集下一檔基金，「就會改成核准制」。

根據金管會證期局提供資料，2025年基金募集申請採核准制者共21檔，其中，有3家投信發行的6檔ETF，為該公司發行的上一檔基金符合「6個月平均減少50%以上」標準，依規定改採核准制。

媒體問，基金規模減少達5成以上，才算大幅減少，金管會的標準是否過於寬鬆？是否應該再嚴格一些？黃厚銘說：「我想這部分的話，我們都會來審慎考量。」

黃厚銘說，證券商公會與投信投顧公會與其會員公司間有契約關係，會員公司如果違反自律規範，公會有處置措施。以勸誘客戶借錢投資為例，若查核屬實，會員公司除了可能受到公會處置，也可能違反管理規則，金管會將可以對該公司做行政處分。輕者如糾正、警告，重者可勒令有關人員停職。

同質性過高？金管會：投資主題都不同

媒體也問，除了ETF發行不久後規模大減，市面上也有ETF同質性過高的問題，金管會如何改善？

黃厚銘說，2025年新掛牌的上市櫃ETF共46檔，較2024年的33檔增加，主因主動式ETF於2024年底開放募集，2025年中有投信公司開始發行主動式ETF。2024年發行的33檔全為被動式ETF，2025年發行的46檔ETF，被動式僅29檔，另外17檔為主動式。

另外，截至去年12月31日，國內ETF檔數合計297檔，其中，被動型ETF計280檔、主動式交易所交易基金計17檔。

​黃厚銘說，金管會已經督導證交所跟櫃買中心，要滾動檢討，加強對ETF的審查，以避免投信公司密集發行同性質的ETF。他說，去年發行主動式ETF的14家投信公司，投資主題都不同，應該都有適當的市場區隔。投信公司去年發行的被動式ETF檔數減少，改成發行主動式ETF，也是為了讓商品更多元化。

