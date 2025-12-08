ETF競爭白熱化！第一金00994A於12/15開募 4大指標篩選強勢股

【記者呂承哲／台北報導】台股ETF競爭白熱化，從主題型、市值型、高股息到近期爆紅的主動式產品，選擇愈來愈多，也提高投資人挑選績優標的的難度。第一金投信提醒，不論行情在多頭或盤整階段，唯有掌握產業趨勢、聚焦強勢個股與結構性需求族群，才能吸引資金持續進駐、拉長漲勢。

第一金投信全新推出 00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，將於12月15日起募集，最低申購金額僅1萬元，主打以系統化選股策略捕捉台股長期爆發力。00994A以「獲利成長、技術線多頭、法人加碼、股價強勢」四大指標篩選標的，並允許第一大持股權重最高可達30%，以集中火力掌握最具動能的趨勢股。

00994A經理人張正中指出，台股具備「產業輪動快、個股分歧大」的市場特性，多頭震盪階段更需採用主動選股策略，強調「選股重於選市」。因此，本基金擴大投資池至台股市值前500大企業，涵蓋超過90%台股市值，既具代表性，也更有機會從更廣的市場中捕捉高成長個股。

根據CMoney統計，台股市值前500大企業近一年EPS平均增速達 37.8%，顯著高於前50大企業的 32.1%；此外，近三年富時50指數累計報酬185%中，有 30檔 成分股績效超越指數，其中 15檔平均累計報酬達484%。張正中表示，數據反映台股真正的漲勢往往由少數強勢股領軍，因此選股策略必須聚焦最有爆發力的企業，才能有效創造超額報酬。

張正中補充，從500大股票池中，更能提高找到強勢產業與高成長標的的機率。統計顯示，近三年市值前500大企業中有 74檔 個股表現優於台積電，代表只要擴大選股範圍、搭配主動操作，就能提高尋找Alpha的成功率，提供投資人掌握市場勝率更高的成長機會。

