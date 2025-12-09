ETF股利配息要繳稅 會計師建議這樣節稅！
投資獲利，若能提前做好稅務規劃，不僅能合法節稅，更能讓資產累積速度明顯提升。會計師陳俊廷建議，利用境內「不配息的累積型基金」打造現金流，能有效避開高稅負與二代健保補充保費，比起高股息ETF更具稅務優勢。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近幾年高股息ETF爆紅，小資族與退休族幾乎人手一檔，主因是「想靠配息補貼生活」的需求。不過，這類ETF的配息來源，包括利息所得、股利所得，甚至借券產生的租賃所得，皆屬於課稅項目。投資人若沒有先評估稅負，實際到手的金額可能遠比想像中少，甚至被補充保費進一步壓縮。
會計師陳俊廷指出，高股息ETF屬於「強制配息型」商品，投資人無法自行選擇。這意味著，未來若政府推動二代健保「全年累積制」，拆單策略也將難以運作。相較之下，境內共同基金雖然在課稅流程上類似ETF，但具備以下2項重要優勢。
首先，基金沒有借券行為，因此沒有租賃所得的稅負問題；其次，基金可選擇「累積型級別」，不配息、專注於資產滾存，對並非立即需要現金流的族群更具效益。利用基金淨值的成長累積資本利得，可避開配息需課稅的缺點，也能透過複利效應提升長期報酬。
對於高所得族群而言，稅務影響更是顯著。陳俊廷分析，每一筆額外收入都可能落入最高40%的綜合所得稅級距，另外還需負擔2.11%的二代健保補充保費，以致實際到手的金額往往遠低於帳面收益。
他強調，若把同樣的現金流來源轉換為「資本利得」形式，就能避開所得稅與補充保費。
「鉅亨買基金」建議投資人可選擇累積型境內基金，先讓資產成長，等到有資金需求時再提領(部分贖回)。依現行稅制規定，基金贖回屬於資本利得，不必計入所得稅，也不會被課二代健保補充保費，是極具優勢的合法節稅方式。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，如果每次用錢都得自己手動贖回，對於退休族或習慣每月領息的人來說，不僅流程繁瑣，也容易忘記操作。此外，近兩年多檔高股息ETF配息下降，導致每月實領金額不穩定，更凸顯固定現金流的重要性。
為了解決這些痛點，鉅亨買基金推出「自由Pay」機制，可自訂提領金額、比率及時間，一旦設定後即自動執行，已受到愈來愈多投資人青睞。
「鉅亨自由Pay」是透過累積型基金的「定期提領」功能，讓系統按照投資人設定的條件，自動在固定時間賣出相應的基金單位，效果類似「自動配息」，但本質仍屬資本利得實現，因此根據現行稅制可享免稅待遇，也不會被計入二代健保補充保費。
換句話說，投資人可享有像是「領息」般的固定現金流，又完全避開配息課稅問題。對追求穩定現金流、稅務友善與操作便利的族群來說，是更靈活、更符合現代需求的理財方式。
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 6
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 17
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 7
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 42
水冷散熱商機大爆發！這「散熱大廠」11月營收年增141%...連續10月創高 訂單能見度至2028年
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器規格全面升級、終端需求不墜，帶動水冷散熱需求強勁，市場預估，明（2026）年散熱產品、風扇、機箱等業務動能...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 3
川普質疑網飛併購後，派拉蒙砸千億美元敵意搶娶，華納爭奪戰升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普(Donald Trump)公開對網飛(Netflix，美股代碼NFLX)收購華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)交易提出反壟斷疑慮後，與川普關係密切的派拉蒙(Paramount Skydance，美股代碼PSKY)執行長艾里森(David Ellison)火速繞過華納董事會，直接向股東發動每股30美元的全現金敵意收購，等同對華納未受併購消息影響前股價開出高達139%的溢價，也較網飛27.75美元現金加股票混合報價多出約176億美元現金，令這場好萊塢巨頭爭奪戰急速升溫。消息曝光後，Paramount股價週一收盤大漲9.02%至14.57美元，成了標普成份股最大贏家，華納兄弟探索收高4.41%至27.23美元改寫收市新高，Netflix追低3.44%連四黑至96.79美元為4月16日以來的近八個月新低。市場觀察人士認為，華納兄弟探索的「歸屬」戰遠未塵埃落定，Paramount未來勢必持續動員股東、監管機關與政界遊說，這場牽動美國文化與政治版圖的收購大戰，恐怕將演變為一場曠日費時的攻防戰。派拉蒙最新方案為全現金財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股跌近百點 分析師林漢偉：台積電穩住可收小紅
台股今（9）日早盤延續昨日氣勢，指數一度開高站回2萬8之上，但盤中迅速轉弱翻黑，跌近百點，市場氛圍轉為觀望。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日大盤關鍵掌握在台積電（2330）身上，只要台積電撐住，預估終場小紅機率仍在。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話