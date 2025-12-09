ETF股利配息要繳稅 會計師建議這樣節稅！

投資獲利，若能提前做好稅務規劃，不僅能合法節稅，更能讓資產累積速度明顯提升。會計師陳俊廷建議，利用境內「不配息的累積型基金」打造現金流，能有效避開高稅負與二代健保補充保費，比起高股息ETF更具稅務優勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近幾年高股息ETF爆紅，小資族與退休族幾乎人手一檔，主因是「想靠配息補貼生活」的需求。不過，這類ETF的配息來源，包括利息所得、股利所得，甚至借券產生的租賃所得，皆屬於課稅項目。投資人若沒有先評估稅負，實際到手的金額可能遠比想像中少，甚至被補充保費進一步壓縮。

廣告 廣告

會計師陳俊廷指出，高股息ETF屬於「強制配息型」商品，投資人無法自行選擇。這意味著，未來若政府推動二代健保「全年累積制」，拆單策略也將難以運作。相較之下，境內共同基金雖然在課稅流程上類似ETF，但具備以下2項重要優勢。

首先，基金沒有借券行為，因此沒有租賃所得的稅負問題；其次，基金可選擇「累積型級別」，不配息、專注於資產滾存，對並非立即需要現金流的族群更具效益。利用基金淨值的成長累積資本利得，可避開配息需課稅的缺點，也能透過複利效應提升長期報酬。

對於高所得族群而言，稅務影響更是顯著。陳俊廷分析，每一筆額外收入都可能落入最高40%的綜合所得稅級距，另外還需負擔2.11%的二代健保補充保費，以致實際到手的金額往往遠低於帳面收益。

他強調，若把同樣的現金流來源轉換為「資本利得」形式，就能避開所得稅與補充保費。

「鉅亨買基金」建議投資人可選擇累積型境內基金，先讓資產成長，等到有資金需求時再提領(部分贖回)。依現行稅制規定，基金贖回屬於資本利得，不必計入所得稅，也不會被課二代健保補充保費，是極具優勢的合法節稅方式。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，如果每次用錢都得自己手動贖回，對於退休族或習慣每月領息的人來說，不僅流程繁瑣，也容易忘記操作。此外，近兩年多檔高股息ETF配息下降，導致每月實領金額不穩定，更凸顯固定現金流的重要性。

為了解決這些痛點，鉅亨買基金推出「自由Pay」機制，可自訂提領金額、比率及時間，一旦設定後即自動執行，已受到愈來愈多投資人青睞。

「鉅亨自由Pay」是透過累積型基金的「定期提領」功能，讓系統按照投資人設定的條件，自動在固定時間賣出相應的基金單位，效果類似「自動配息」，但本質仍屬資本利得實現，因此根據現行稅制可享免稅待遇，也不會被計入二代健保補充保費。

換句話說，投資人可享有像是「領息」般的固定現金流，又完全避開配息課稅問題。對追求穩定現金流、稅務友善與操作便利的族群來說，是更靈活、更符合現代需求的理財方式。

更多品觀點報導

台灣大F1賽車朝聖之旅得主出爐 雙12優惠開跑！

美元短天期優利6.66％！一銀年終加碼 外幣定存限時登場

