ETF股王預計「1拆22」！入手價將回到1張2萬 實際時程曝光

【記者呂承哲／台北報導】「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）預計拆股！元大投信29日公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，根據1/29收盤價458.75元，，3/24為分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易。

00631L為槓桿型ETF，在多頭行情中具備放大報酬效果。自2014年10月掛牌至2026年1月28日，累積報酬率達2,171%，明顯優於高含積量ETF及同期大盤含息報酬442%。法人指出，00631L適合以小額資金參與市場成長，但因價格由20元上漲至約460元，投資門檻提高，未來分割後價格將更親民，有助吸引更多投資人。

不過，法人也提醒，投資00631L需能承受高波動並長期持有，例如2025年4月受關稅議題影響，價格曾由約250元跌至125元，隨後又反彈至355元，漲幅逾180%。

00631L預計3月25日至3月30日暫停交易並辦理分割，3月31日恢復交易。投資人可透過元大投信官網或洽證券營業員查詢分割及最新基金淨值資訊。

