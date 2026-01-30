ETF股王0050正2「1拆22」分割來了！「45萬變2萬」 最後交易日曝

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）將啟動分割作業了！元大投信29日公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3/24為分割前最後交易日，3/25至3/30暫停交易，3/31恢復交易。

元大台灣50正2（00631L）將啟動分割作業。（圖/資料照）

元大00631L，主要追蹤台灣50指數單日正向2倍，在大盤長期走多時極具優勢。統計00631L 2014年10月31日掛牌以來至今年1月28日，報酬率高達2,171%，遠超同期間高含積量的ETF漲幅。

廣告 廣告

法人分析，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富。（圖/資料照）

法人指出，操作00631L的關鍵，在於是否能忍受波動進而長期持有，如2025年4月關稅議題時，就一度從約250元跌到125元左右，而且上漲時也要抱得住，因為旋即又從125元一路上漲到355元，漲幅超過180%。

法人分析，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，分割後價格將變得親民，吸引更多投資人加入。

※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

投資人謹慎！國際金價衝5,600美元後暴跌6% 臺銀黃金存摺飆破5,652元

限時1天！超商大杯咖啡買2送2 極選美式6杯特價299元

海鯤號寫國防新頁！後續艦預算解凍？徐巧芯：關鍵在「全數完成」戰術測評