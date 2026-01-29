ETF股王0050正2！1拆22「45萬變2萬甜甜價入手」 分割前最後交易日曝

財經中心／施郁韻報導

元大台灣50正2（00631L）有「ETF股王」之稱，如今確定拆股。元大投信29日公告分割投票結果，目前價格估計分割比例為1拆22，據1月29日收盤價458.75元，分割前最後交易日為3月24日。

元大台灣50正2（00631L）是槓桿型ETF，從2014年10月掛牌至今年1月28日，報酬率達2,171%，遠超同期間高含積量的ETF漲幅。

法人分析，00631L適合小額資金，不過價格由20元上漲至約460元，投資門檻提高，分割後價格更親民，能吸引更多投資人加入，也提醒投資者，投資00631L需能承受高波動並長期持有。

00631L分割前最後交易日為3月24日，預計3月25日至3月30日暫停交易、分割，3月31日恢復交易。3月30日可至元大投信官網查看00631L基金淨值，3月31日將以分割後價格交易。



