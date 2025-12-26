ETF與個股怎麼挑？投資前你該做的3件事 掌握關鍵不再當韭菜！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

很多人討論的某某ETF，可以買嗎？」、「這間公司的股票可以投資嗎？」我真的很常被問這些問題，所謂「給人魚吃，不如教他釣魚」，這回專欄就來聊聊每次看到不熟悉的ETF和個股時，我必定會確認的3件事。

關於ETF，我會做的第一件事，是找出基金公司募集時的官網，搞清楚它的「選股邏輯」。

新ETF開始募集時，基金公司在商品說明網頁通常會放上一張漏斗狀圖表，清楚列出這檔ETF從哪個選股池出發，接著是第一層篩選條件、第二層篩選條件、權重怎麼設定等等。我覺得這張圖最能讓投資人了解一檔ETF真實的選股邏輯，而不會被包裝、修飾後的行銷詞彙干擾。

廣告 廣告

第二件事，我會檢查這檔ETF的規模。

理由是若規模太小或單位淨值太低，ETF都會下市，因此只要看到規模太小的ETF（低標以10億至20億元為基準），就算短期績效不差，我也不會考慮。換句話說，如果眼前有投資邏輯差不多的2檔ETF，我一定優先選擇規模大的那一檔。

第三件事，我會回頭考量這檔ETF成分股和自己現行手中已經有的ETF成分股重疊程度高低。

曾經碰過一位粉絲跟我說他投資都有分散，結果我幫他一看，竟然全都是不同投信發行的台股科技ETF。鄭重為讀者釐清，分散發行商品的基金公司不叫分散，千萬不要犯了ETF買來買去但成分股根本高度重疊的新手錯誤。

接著談看到有興趣的個股，我會確認的3件事：

想研究不認識的公司，我第一個動作就是「上公司網站」。

沒錯，我總要知道這家公司在做什麼吧！有什麼產品、客戶大概有誰、公司營運狀況等等，而這些資訊，我想沒有一個地方會比公司官網揭露得更齊全。

第二件事，關心基本面數字。

這家公司每季可以賺多少錢？最近毛利率有沒有異常增加或減少？這兩項數字是最基本一定要檢查的。

第三件事，我會檢查「大股東持股」情形。

投資個股不看大股東持股，就像進入森林只看樹葉不看樹根，大股東是公司航行的舵手，從他們的持股變化可以觀察到信心與風向。

最後，不管ETF或個股，有一件事是共通的，投資前我都會先想一下「投資後最差的狀況是什麼？」先想好怎麼應對最糟狀況，反而能讓我們自己在面對市場風浪時笑著喝咖啡。真正的勇敢，不是不怕虧，而是有備而來。

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動