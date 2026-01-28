ETF觀測站再升級 集保揭露預估配息收益來源占比

。集保結算所提供



為提升ETF市場資訊透明度，集保結算所26日宣布，「ETF觀測站」新增「ETF預估收益分配組成占比」揭露功能，投資人可在除息前即掌握預估配息中各項收益來源，有助於判斷配息性質與穩定性，作為投資決策參考。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF已成為臺灣投資人重要投資工具，整體市場規模逼近新臺幣7.4兆元，特別是高股息ETF交易熱絡，投資人對收益分配來源的關注明顯升高。過去相關資訊分散於證交所、櫃買中心及公開資訊觀測站，查詢不易，集保透過「ETF觀測站」整合跨市場資訊，提供一站式查詢服務，協助投資人於配息前即了解配息結構，並提前評估可能涉及的健保補充保費與所得稅負擔。

集保指出，新增揭露的收益分配組成占比，可協助投資人區分配息來源是否屬於經常性收益或一次性收益，避免僅以配息金額高低作為判斷依據，進而依自身投資目標、現金流需求與風險承受度，選擇合適的ETF商品。

集保結算所強調，「ETF觀測站」是國內ETF市場的重要資訊整合平台，此次功能升級補足投資關鍵資訊，強化投資人保護。未來也將持續深化揭露內容，推動市場健全發展與普惠金融目標。

