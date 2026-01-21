ETF責任額引「腰斬」銷售亂象 金管會緊盯3家投信改採核准制

【記者許麗珍／台北報導】ETF因營業員責任額問題引發短期衝高發行規模之後又大量賣出規模「腰斬」亂象，金管會發現去年有3家投信發行6檔ETF，發行後6個月期間平均已發行總單位數較成立日減少逾5成，3業者下一檔基金募集改採核准制，金管會另以4面向進行查核，以監管業務員拚命賣ETF亂象。

投信發行ETF或基金時，在IPO階段會透過券商或銀行做為銷售通路並衝高規模，此即是業界存在的「ETF IPO責任額」。由於銀行要爭取投信的保管行業務，券商也想爭取投信下單業務，銀行、券商為了搶生意，因此拚命賣ETF，因銀行理專和券商營業員有銷售額壓力，短期先衝高發行規模，之後ETF掛牌後又大量賣出導致規模「腰斬」，ETF也因此出現掛牌後賣壓湧現、規模暴跌亂象，影響市場秩序與投資人權益。

金管會統計，截至2025年12月31日止，國內ETF檔數合計298檔，其中被動型ETF有280檔，主動式交易所交易基金計18檔；2025年共有三家投信、發行共六檔ETF，在IPO後掛牌就被大量贖回、規模「腰斬」。

金管會表示，依照現行規定，基金或ETF成立滿半年後，平均發行單位數較成立之時，若縮水逾5成等同「腰斬」，未來金管會將從嚴審查該投信業者下一檔基金或ETF將一律改為「核准制」。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，將加強查核券商，朝4面向納入查核項目，包括認識客戶（KYC）與認識商品（KYP）執行情形、商品適合度、風險揭露與業務人員酬金制度。

黃厚銘表示，券商公會去年7月修正證券商辦理基金銷售業務自律規範，注意事項包括不准採不正當方式勸誘客戶認購基金，不能鼓勵民眾以借貸方式投資基金，投信投顧公會去年訂有相關行為準則；若違反規則，因自律規範納入每家公司內控，以證交法違反內控規定，最高處罰新台幣600萬元，並依個案實際狀況而定。

黃厚銘指出，金管會已督導證交所、櫃買中心滾動檢討，加強ETF審查，避免投信密集發行同性質ETF，業者新發行ETF產品要跟現有產品適當區隔，審查時會審酌要求投信說明過去1年ETF發行情況；經查2025年新掛牌ETF合計46檔，2024年為33檔，除了檔數增加，主要增加主動式ETF，業者發行投資主題均不同，應有適當市場區隔。

