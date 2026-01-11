ETF贏家1／台股主動選股時代來臨 這檔ETF大賺68%人氣爆棚

00981A（主動統一台股增長）過去一年績效，漲幅高達 68.33%，拿下台股ETF冠軍。

台股在AI與科技權值股領軍下，站上歷史新高；與此同時，台股ETF市場版圖也悄悄改寫，過去以高股息、市值型為主流的投資結構，在2025年出現轉折；主動式ETF問世，不僅績效大幅領先，在規模與受益人數上更是快速擴張，成為市場資金與人氣的新戰場。

隨著台股自2025年下半年來強勢走高，市場焦點也逐漸從「防禦型」配置轉向「成長攻擊型」。攤開2025年台股ETF表現，自4月關稅戰後至年底績效來看，報酬差距明顯拉大，問世還不到一年的主動式ETF，呈現壓倒性優勢。

根據晨星基金評比統計，關稅戰後至2025年底，台股ETF績效前5名中，由主動式與科技型ETF全面包辦；其中，00981A（主動統一台股增長）漲幅高達 68.33%，拿下台股ETF冠軍；其次是00894（中信小資高價30）上漲57.36%；00935（野村台灣新科技50）排名第三，漲幅55.1%；再來是0052（富邦科技）上漲53.88%；及0053（元大電子）漲幅52.85%。

2025年台股ETF冠軍00981A同時拿下績效、人氣與規模三冠王。（統一投信提供）

相較下，同期間台股加權指數上漲約35.68%，顯示主動選股、汰弱留強的ETF在多頭行情下，具備更強的獲利放大效果。

除了績效差異拉開，更值得關注的是台股ETF市場發行結構改變。以2025 年全年來看，國內共有45檔 ETF掛牌上市；其中主動式ETF多達17檔，凸顯投信業者已不再只是試水溫，而是正式將主動式ETF視為核心戰略產品。

從受益人數來看，結果也一面倒，新上市ETF人氣排行幾乎由主動式產品壟斷。其中，00981A受益人數突破21.6萬人，高居榜首；其次是00982A（主動群益台灣強棒）受益人數達14.5萬人；其他像是00991A（主動復華未來50）、00990A（主動元大AI新經濟）及00980A（主動野村台灣優選），也都享有一定人氣，顯示在實際績效吸引下，投資人漸改變過去投資習慣，開始配置主動式ETF。

再就ETF資產規模觀察，主動式ETF吸金速度同樣驚人。截至2025年底，新上市ETF規模前5名中，00981A以超過500億元居冠，第二、三名則由00982A與00990A拿下。相較過去高股息ETF成長模式，以高殖利率及穩定配息吸引資金流入，主動式ETF靠的是扎實的績效吸金，一旦市場進入明確多頭，規模成長只會更快速、集中。

財金教授朱岳中指出，過去投資人偏好「領息、不虧錢」產品，即便總報酬率長期落後也能忍受。但台股持續走多，報酬差距被明顯放大後，接下來市場資金應會開始重視「相對績效」。儘管偏好安心型的資金仍在，但主動式ETF的舞台肯定會越來越大。

最明顯的例子是2025年台股ETF報酬冠軍00981A同時拿下績效、人氣與規模三冠王；說明未來只要台股持續維持結構性多頭，主動式ETF績效導向特性將持續放大，追求效率與超額報酬的資金，也會明顯成長。台股ETF市場將從「買高配息」，正式進入「買高獲利」的競賽中。

關稅戰後台股ETF績效前5強

資料來源：晨星，2025/5/31~2025/12/31

2025年新上市ETF受益人排行榜

資料來源：CMoney，截至2026/1/2

2025年新上市ETF規模前5大

資料來源：CMoney，截至2025/12/31

