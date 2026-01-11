ETF贏家2／不是AI股都能賺 冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺
2025年台股在關稅政策反覆測試，市場信心劇烈擺盪下，走得相當顛簸，卻也讓主動式操盤價值重新被市場看見。00981A（主動統一台股增長）基金經理人陳釧瑤，在高波動環境下繳出亮麗績效，以逼近7成報酬率稱霸台股ETF。本刊特別專訪這位冠軍操盤手，解析2026台股動向。
「過去一年，台股最大特色是變化快速，必須同時採取Top-down與Bottom-up架構兩面包抄，先從總經判斷多空環境及資金方向，再回到產業鏈中，尋找真正具備獲利成長動能的公司。」陳釧瑤認為，2025年績效能夠勝出，關鍵就在3字「快、準、深」。
最明顯的例子是川普關稅政策後，全球貿易結構出現位移；此時00981A並未被動承受波動，而是快速調整投資配置，瞄準美國政策與關稅重塑下，具中長期受惠條件的成長股，除了讓投資組合達到防禦效果外，還進一步掌握結構性機會。
其中，AI相關產業自然是關鍵核心主線。「AI不僅是科技趨勢，更是美國維持全球霸主地位的國家級戰略，而台灣正是這條產業鏈中不可或缺的軍火庫。」陳釧瑤直言，隨著市場信心回溫，多頭重振旗鼓，AI族群自然成為領頭羊，進而推升基金整體績效表現。而2026年一開局，台股就站上歷史新高，3萬點之上選股邏輯與操作重點又是如何？
「從軍備競賽走到AI應用落地，投資更要去蕪存菁。」陳釧瑤分析，AI仍是2026台股主戰場，但與過去不同的是，多數AI股至2026年底的高成長預期已大幅反映在市場評價中。換言之，「沾上AI」就能漲的階段已過，接下來市場考驗會更現實，預估成長率能否兌現，及AI業務能否真正變現，是選股操作時必須反覆確認的重點。
陳釧瑤指出，2026年市場關注的不只是算力，而是整體高效能運算架構；包括運算、儲存及傳輸3大主軸。高算力帶來高功耗，使AI伺服器散熱進入水冷世代，具一站式解決方案與系統整合能力的廠商，競爭門檻大幅提高，將更容易拿到長期訂單。
同時高速傳輸規格升級，光纖、800G交換器、CCL與PCB材料新規格，也將持續成為市場關注焦點。「進入AI落地階段，客戶不再只看性價比，而會要求多元產地、共同研發與產品穩定交付能力，這也是台廠在全球供應鏈中持續領先的關鍵。」
除了AI，陳釧瑤也開始留意非AI產業變化。「非AI產業自疫情後，便進入長時間庫存調整，至2024年底已接近落底；2025年則受到關稅干擾，復甦腳步不一，但從企業財報中，已可觀察到終端需求回溫跡象。」像是基期偏低的消費性產品、通訊與車用工控產業；若需求回升加快，未來也有機會補漲，成為2026資金輪動觀察重點。
值得注意的是，2026年仍有4項變數干擾台股，為主動操作帶來一定挑戰。包括：美國通膨與就業數據對降息循環的影響，外資回補台股力道，上游缺料、缺電衝擊，是否進一步推升廠商成本、壓縮獲利；及AI規格升級速度過快，所帶來的選股難度。
投資人面對指數高檔，融資水位偏高環境，現階段究竟該怎麼做？陳釧瑤建議，不要急著追價，此時與其集中押注，不如透過主動式ETF或台股基金，讓專業經理人以主動出擊方式，在震盪行情中「去蕪存菁」，聚焦能將AI轉化為獲利的公司；尤其利用回檔時分批布局，更有機會跟上市場下一波成長行情。
