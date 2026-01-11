ETF贏家3／台股非效率市場 財金教授：主動式基金打敗大盤不是例外

2025年主動式ETF掛牌時，財金教授朱岳中就看好未來績效將勝出。

當台股站上3萬點、市場氣氛轉趨沸騰，投資人卻再度陷入熟悉的拉扯：究竟該續抱高股息與市值型 ETF，還是轉向主動選股的ETF？長期追蹤基金績效、並親身投入市場逾20年的財金教授朱岳中指出，這並非單純的風險偏好問題，而是市場屬性被嚴重誤解的結果。

「台股並非效率市場，主動式基金績效長期勝出絕不是例外，而是常態！」早在2025年5月、台股主動式ETF掛牌前，財金教授朱岳中就看好相關產品績效必定打敗大盤，超越市值型ETF。他一針見血指出，現在該問的不是「還能不能買」，而是投資人是否願意正視務實的長期數據。

2025年5月以來，多檔主動式ETF相繼掛牌，績效亮麗、話題不斷，市場甚至出現「主動式ETF將取代被動式」的討論。朱岳中坦言，自己也配置了部分主動式ETF，但真正核心部位，始終放在台股共同基金；「以00981A（主動統一台股增長）為例，該主動式ETF掛牌以來績效約68%；同一位基金經理人操盤的統一奔騰基金，同期間報酬率逾7成，績效還更好。」

朱岳中進一步指出，台灣投資人長期被「主動選股打不贏大盤」的論述誤導，忽略了這套理論邏輯源自美國股市，台股並不適用。「美股是高度有效率的市場，資訊反應快速、產業分散，長期來看被動投資具一定優勢；但台股集中度過高、產業輪動快速、籌碼影響劇烈，屬於典型的無效率市場，這正是主動選股最有利的環境。」

他以實際數據說明，2025年台股漲幅約26%，整體台股基金（含ETF）平均報酬率約36%，傳統台股基金平均則超過4成；若單看台股ETF平均表現僅有21%，「這還是加入了主動式ETF的結果，否則整體績效應該更落後。」

朱岳中強調，這不是單一年特例，而是反覆20多年來驗證的結果；台股就該主動選股、主動出擊，「像我持有的台股基金，過去一年賺超過7成，只安於賺與大盤報酬相當的投資人，大概很難想像。這些老字號台股基金，長年都禁得起市場考驗，持有時間越長、績效差距越大。」但為何投資人寧願抱著績效相對落後的ETF，也不願轉向？

「大部分投資人只在虧錢時檢討，賺錢時卻從不會比較自己是否賺得夠多。」朱岳中直言，像高股息與低波動ETF就是利用散戶心態，「反正有領到配息就好」，即使長期績效大幅落後，資金仍打死不退，完全不是理性投資。

而面對台股站上3萬點大關，朱岳中也提醒投資人應正視一個問題：投資的目的究竟是參與市場，還是打造長期報酬曲線？「存股族訴求的是長期投資，而拉長時間看市場報酬必定向上，既然如此又何必怕波動；若嘗試將主動式ETF當作財富滾雪球的起點，或試著配置長線績優、有口碑的台股基金，以定期定額方式布局，應是指數高檔下相對高明的選擇。」

