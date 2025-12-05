ETF連結基金大鬆綁 主動式與海外ETF均開放

為提高基金通路的商品多元性，金管會宣布全面放寛「ETF連結基金」設計範圍。即日起商品不僅可連結被動式台股ETF，也能連結主動式ETF與海外ETF，新制上路後，投信業可在國內發行更多元的連結型基金，預料將吸引本土與外商投信加速布局。

ETF連結基金自2018年開放以來市場規模相對有限，目前僅7檔、規模約429億元，且皆由元大投信發行；其中僅有2檔採海外ETF作為主基金，原因是過去相關規定要求須取得「投信躍進計畫」資格，方能連結海外ETF，使得市場布局受限。此次鬆綁後，連結範圍不再侷限台股ETF，被動式與主動式ETF均可納入，海外ETF也全面開放，不再受原有獎勵資格限制。

金管會指出，ETF連結基金制度已趨成熟，而有一部分投資人習慣向銀行、投顧、證券商與基金平台購入基金，不一定會至券商開戶買ETF，因此在商品端提供更多選擇，協助民眾以低門檻參與ETF市場。多家投信已表態有意申請發行新型連結基金。

依規範，ETF連結基金須將至少90%以上資產投資於單一主基金ETF，形式上與共同基金相近，管理費內扣、可透過金融機構交易，且不須繳納證交稅，適合小額投資與偏好透過銀行往來的客群。反之，ETF須使用券商帳戶買賣，具流動性高、交易成本低等特性，兩者分屬不同投資習慣的族群。

近年主動式ETF成長快速，國內掛牌檔數已達13檔，規模至10月底約745億元。主管機關表示，隨主動ETF愈具市場性，本次連結基金範圍納入主動ETF，有助拉近其與基金通路的距離，提高產品觸及度。

金管會同時調整程序，將ETF連結基金的核准作業，納入一般新基金申請流程，簡化申請程序。市場人士認為，新制將使更多業者投入，包括外商投信，有助擴大基金通路的ETF商品供給，不過產品最終反應仍視市場接受度而定。

