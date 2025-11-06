ETF進場時機現 00878這數字被百萬人按讚

【記者柯安聰台北報導】美股前日重挫4%，連動台股昨盤中最低下挫逾730點，收盤落在27717點，下跌1.42%，護國神山台積電股價最低來到1455元，零股交易爆量，多檔ETF也湧現成交量，法人表示，市場短期過熱因而高檔震盪，美科技股走弱，台股也受拖累，但盤中跌深後明顯回彈，可見市場對台股仍有信心，且AI多頭趨勢不變，投資人可以定期定額方式參與行情，也可逢低伺機加碼。



國泰永續高股息(00878)憑藉均衡的產業配置，自上周五(10/31)公告第4季預估配息後，再度成為市場焦點，11/4成交量即突破6.8萬張，11/5再創近9.7萬張佳績。國泰投信指出，00878目前評價仍處於相對低檔，隨著企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收與成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上即將於11月18日除息，預計11月17日最後申購日前，買氣還會延續。



00878經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好00878中的30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深具落後補漲契機。且美股科技巨頭如Meta與微軟近期釋出2026年資本支出增速將高於2025年的展望，顯示AI競賽加速進行。台股相關供應鏈除了護國神山台積電之外，其他如00878的成分股廣達、緯創、光寶科、華碩等企業，受惠於AI伺服器與半導體需求成長，仍有表現機會，深具強勁動能。00878目前約5成成分股與AI供應鏈相關，展現科技板塊的成長潛力，也為基金歷次的填息之路提供最佳助力，是00878和其他高股息ETF持股最大的不同之處。



觀察高股息ETF最重要的填息力，00878於前一次除息前日的收盤股價21.16元(8/15)，在9月19日收盤價即回到21.25元，短短5周即完成填息，有實際數據供市場檢驗，做到真正讓投資人落袋為安，奠定高股息ETF人氣王的不敗地位，00878前3季已累計發出272億新台幣的股息，本次預計還有近180萬人能領到這波股利。



除了成分股中有科技題材，00878亦配置約3成在金融股，如國泰金、中信金等，受惠於資金環境寬鬆與市場交投熱絡，獲利表現逐步回升。科技與金融雙引擎的配置策略，使00878在類股輪動中具備攻守兼備的優勢。截至10月底，00878本益比約落在14.7倍，相較大盤本益比約19.3倍，仍有3成差距，評價具備吸引力。隨著AI與金融板塊獲利動能延續，00878的評價回升空間可期，現階段正是投資人布局高息ETF的良機，00878最新收盤價為21.46元(11/5)，在除息前買進，有機會先享息收再賺價差。



展望2026年，國泰投信表示，隨著企業獲利持續上修與評價回升雙引擎，00878可望延續亮眼表現，持續領航台股高股息ETF市場。（自立電子報2025/11/6）