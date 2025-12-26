ETF選主動還是被動？00995A創新混搭解法 拚穩健與超額報酬雙贏

圖/unsplash

主動式台股ETF新兵齊發，短短七個月已有六檔產品掛牌，後續更有主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）及主動中信台灣卓越（00995A）等至少五檔接棒登場。其中，00995A不走傳統「全主動」或「全被動」路線，而是融合兩者優勢，首創「量化打底、主動加乘」雙引擎策略，試圖解決投資人「想贏大盤、又怕空頭跌深」的矛盾，成為首檔訴求”Hybrid”的台股ETF，蔚為話題。

過去台股ETF長期由被動式產品主導，但隨著金管會開放主動式ETF上市，引發市場對「主動好，還是被動佳」的辯論。法人分析，被動式ETF雖然費用低廉且操作透明，但因僅能被動追蹤指數，面對市場劇烈變化時難以即時因應，容易錯失當年度的飆股或強勢產業；相對地，主動式ETF可以透過經理人的選股與動態調整，在多頭市場創造超額報酬，但在空頭或震盪市況下，波動風險也會隨之提高。主、被動各擅勝場，卻也讓投資人難以抉擇。

如今，投資人可不必在兩難中取捨，主動中信台灣卓越（00995A）打破全被動或全主動的投資二分法，融合被動投資的穩健與主動投資的爆發力，透過「量化打底、主動加乘」的雙引擎策略，打造進可攻、退可守的投資組合。一來透過量化模型布局大型權值股，穩住投資組合底盤，在市場震盪之際發揮優於純主動操作的防禦韌性；二來仍保有主動操作彈性，藉由經理人掌握市場趨勢、精選個股，創造超額報酬空間。

在資產配置上，00995A透過多因子量化模型，全方位評估個股的動能、價值、波動度與獲利能力，篩選出表現突出的企業。根據彭博近十年回測顯示，綜合評分前20%的企業，長期報酬顯著優於大盤，展現強勁的成長潛力。00995A在此基礎上，更進一步鎖定「股利成長」表現優異的企業，這類公司通常具備獲利能力佳及充沛現金流，能有效提升投資組合的穩定性與成長性。

此外，00995A不聚焦高殖利率，而是特別瞄準「高填息」個股。00995A經理人張書廷表示，若該公司除息後很快填息，代表投資人對其未來營運展望認同度高，勇於逢低買進，因此股價爆發力更強。彭博近五年資料顯示，填息速度快的企業，長期累積漲幅明顯優於填息較慢者；另一方面，00995A也布局具利基優勢的產業與價值型標的，例如AI供應鏈，鎖定伺服器、散熱、網通等關鍵領域，精準卡位具成長潛力的產業趨勢。

回顧台灣經濟奇蹟，無數中小企業憑藉技術實力，從在地小廠躍升為全球供應鏈核心。00995A的策略正是為了捕捉這類「隱形冠軍」，力求比追蹤指數的被動ETF更早一步挖掘出具黑馬基因的潛力股，搶先佈局下一批「台積電接班人」的成長紅利。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。