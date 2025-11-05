ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費

衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。

有不敗教主之稱的陳重銘在臉書上也指出，年度結算機制會打到一般投資人，目前補充保費採「單筆計算」，例如月配息的ETF，每月領1.99萬元、沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費；當改成年度結算，假設每月股利都是1.99萬元，一年就是23.88萬，乘以2.11％，等於新制要繳納4千600多元的補充保費。

證券專家推估，過去ETF都是年配息，搭上台股近年上漲趨勢，ETF成當紅炸子雞，投信也了解投資人省補充保費的心理，ETF從年年配，改為季配、月月配，在個人加碼ETF時，得以分散單筆配息總額，以規避2.11％補充保費的繳納，若是資產有數百萬的投資人，會開設不同證券帳戶，也能規避單筆2萬元的門檻；專家認為，健保年結新制「拔毛」，不僅掃射到小資族、甚至連新進的投資小白可能都逃不過。

受益人逾168萬的國泰永續高股息（00878）近日公布最新一季配息，每受益單位配發0.4元，專家表示，若每季都配0.4元，等於年度配發1.6元、年化配息率約7.37％，換言之，投資人只要超過12.5張00878，配息就剛好達2萬元門檻，即達到補充保費繳納標準，以5日收盤價21.46元估算，12.5張該檔ETF資產約26.8萬多元。

衛福部社保司代理司長陳真慧表示，未來《健保法》修法方向是優先針對6種收入來源中的租金、利息、股利進行結算，起徵點為2萬，此次改革對股民影響最大，外界也會擔心對股市產生衝擊，衛福部接下來將與金管會、民眾進行溝通，達到一定的共識，就送入行政院。