ETF除息怎麼選？ 國泰投信教戰「3關鍵」

ETF市場強強滾，每月都會上演除息秀，但面對琳瑯滿目的ETF，投資人或許也會難以抉擇該如何挑選？國泰投信建議，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢。

國泰投信ETF研究團隊指出，ETF的配息組成包含股利、資本利得與收益平準金，投信公司會在除息前發布的「第二階段配息公告」，詳細公布各項占比。當標的具備優異績效，投信公司則有彈性將資本利得的成長果實，具體轉化為配息，回饋給受益人。

值得注意的是，國內資本利得配息目前免徵個人所得稅；若屬於海外投資標的如國泰費城半導體（00830），也可善用每人每年750萬元的海外所得免稅額度，對高資產族群與精算稅負的投資人極具吸引力。

國泰投信ETF研究團隊表示，第二大重點則是檢視「填息真本事」。配息本身不代表最終獲利，真正的投資收益來自於填息後的總報酬表現，投資重要的功課，就包括必須觀察ETF有沒有在除息後填息，也就是其追蹤指數是否具備向上動能。

而填息的快慢，則僅代表短期間內的股價走勢，還是得觀察長期的含息累積報酬率，才能判斷該指數是否在正確的投資趨勢道路上。

國泰投信ETF研究團隊建議投資人，應建立「長期總報酬」觀念，即配息金額加上股票價格落差的綜合評估，才能展現資產的持續增值潛力。

第三大方向則是看準「長線產業趨勢」，尤其是當前引領全球的AI科技命脈，產業正處「雲端基建持續擴張」與「終端應用加速普及」的雙引擎成長期，雲端大型資料中心對高階晶片需求不減，而邊緣運算驅動的AI換機潮亦如火如荼展開，相關供應鏈的營收成長，已成為支撐相關ETF的強大底氣。

國泰投信ETF研究團隊建議投資人鎖定具備強勁成長動能的標的，全球科技命脈掌握在美國及台灣首上，以國泰台灣科技龍頭（00881）為例，鎖定的是台股AI半導體企業龍頭，有望捕捉台灣科技權值股成長紅利。

另一檔人氣攀升的國泰費城半導體（00830）追蹤美國費城半導體指數。

這兩檔ETF都將在1月20日除息，最後買進日為19日，股息將於2月12日發放。

國泰投信指出，元月適逢春節前夕，投資人對資金運用的需求增加，ETF配息機制提供靈活選擇，領到的收益，不論是拿來支付家庭開銷，還是選擇再投入，爭取長期增值，都能依個人規劃靈活運用，在「支用」與「再投資」之間找到平衡。

