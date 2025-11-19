ETF高股息成分股分析：未來殖利率表現推估 | 00940
年底開始進入高股息第二波換股潮，多數高股息換股邏輯主要會聚焦在今年獲利表現成長的公司，卡位明年的配息成長行情，筆者也會幫大家追蹤後續的高股息換股資訊，分析未來的殖利率走向。
元大台灣價值高息(00940)：成分股殖利率約4.81%
00940今年以來含息報酬率0.44%，近一年殖利率達4.64%，本次調整10檔成分股，若不考慮成分股權重，成分股的平均殖利率約4.81%。
成分股納入(10)：
中興電(1513)、金寶(2312)、仁寶(2324)、彰銀(2801)、元大金(2885)、永豐金(2890)、統一超(2912)、信邦(3023)、瀚宇博(5469)、廣明(6188)
成分股刪除(10)：
東元(1504)、陽明(2609)、兆豐金(2886)、順達(3211)、京鼎(3413)、日月光投控(3711)、天鈺(4961)、頎邦(6147)、帆宣(6196)、群聯(8299)
野村趨勢動能高息(00944)：成分股殖利率約4.99%
00944今年以來含息報酬率-1.29%，近一年殖利率約4.48%，主要因為6月並未配息而影響整體表現，本次調整24檔成分股，若不考慮成分股權重，成分股的平均殖利率約4.99%。
成分股納入(24)：
長榮鋼(2211)、華碩(2357)、技嘉(2376)、廣達(2382)、台灣高鐵(2633)、統一證(2855)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、遠百(2903)、文曄(3036)、健鼎(3044)、緯創(3231)、京鼎(3413)、華擎(3515)、致伸(4915)、崇越(5434)、高技(5439)、亞翔(6139)、台燿(6274)、台表科(6278)、洋基工程(6691)、長華*(8070)、致新(8081)、至上(8112)
成分股刪除(24)：
亞泥(1102)、遠東新(1402)、葡萄王(1707)、興農(1712)、中碳(1723)、聯強(2347)、億光(2393)、漢唐(2404)、中華電(2412)、創見(2451)、聯發科(2454)、敦陽科(2480)、陽明(2609)、威健(3033)、聯詠(3034)、晶技(3042)、欣銓(3264)、瑞鼎(3592)、南寶(4766)、榮剛(5009)、上海商銀(5876)、復盛應用(6670)、大江(8436)、統一實(9907)
台新AI優息動能(00962)：成分股殖利率約3.89%
00962今年以來含息報酬率9.02%，由於在今年7月才開始配息，換算近一年殖利率大約落在2.86%左右，本次調整8檔成分股，若不考慮成分股權重，成分股的平均殖利率約3.89%。
成分股納入(8)：
亞德客-KY(1590)、零壹(3029)、華晶科(3059)、泰博(4736)、祥碩(5269)、中磊(5388)、群翊(6664)、91APP*-KY(6741)
成分股刪除(8)：
聯華(1229)、京元電子(2449)、明泰(3380)、華擎(3515)、新盛力(4931)、普萊德(6263)、緯穎(6669)、勤誠(8210)
________________________________________
