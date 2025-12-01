ETF 市場再掀熱潮！理財達人點名這檔 分割後量價齊揚

圖片出處： freepik

11/24 當周，台股在降息預期快速升溫的帶動下，再度站回 27,000 點整數關卡，整體市場情緒明顯好轉。其中，科技型與市值型 ETF 成為這波資金的最大受益者，交易熱度全面回升。

最受矚目的莫過於0052富邦科技ETF。隨著0052完成「1 拆 7」分割、以更親民價恢復交易後，買氣瞬間被點燃，不僅吸引大批小資族回流，也帶動市場討論度飆升。當周十大台股ETF的單日平均成交量全面突破5.4萬張，而 0052 的日均量更直接衝上14.56 萬張，高居全市場 ETF之冠。

在降息預期延燒、AI 技術加速進展的雙重利多下，台股雖然仍在高檔震盪，但科技與大型權值ETF依然持續吸引資金進場。特別是0052分割後的親民價格，成功降低進場門檻，使受益人數一路增長至18.86萬人。

法人買盤也同步跟進。根據 11/28 最新統計，八大公股行庫近一週買超 ETF 第一名同樣是 富邦科技（0052），單週買超合計達5.6萬張，顯示法人與散戶對0052的看法一致，科技仍是台股長線主軸。

表現上，0052也給出漂亮成績單。自9月以來的報酬率達20.59%，領先多數主動式台股 ETF（4.1%～17.59%）。理財專家分析，小資族的最大優勢就是「時間」，長期定期投入搭配複利效果更容易見效益，而0052在分割後回到親民區間，也更適合逢回分批布局。

展望後市，專家普遍認為，全球科技長線成長趨勢已經確立，AI 產業鏈需求仍持續升溫，加上市場期待2025年啟動降息循環，科技類股有機會迎來估值與獲利雙重重估。法人指出，在這些利多推動下，0052 不僅提升市場參與度，更有望成為投資人配置「台股科技核心資產」的重要工具。

整體來看，若看好 AI、看好科技長線發展，投資人可透過科技型 ETF 採「分批布局、逢低加碼」策略，掌握 2025～2026 年科技獲利回升帶來的行情機會。

11/24當周十大台股ETF平均成交量

資 料 來 源 ： C M O N E Y ， 資 料 日 期 2 0 2 5 / 1 1 / 2 4 ~ 2 0 2 5 / 1 1 / 2 7

