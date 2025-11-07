ETF 009808年化配息率8.4% 11/20除息、12/5領息

華南永昌投信指出，華南永昌台灣優選50 ETF（009808）每受益權單位擬配發0.41元，以今（7）日收盤價19.35元計算，ETF 009808單季配息率約2.1%，首次季配息的年化配息率高達8.4%。

華南永昌投信並指出，華南永昌台灣優選50 ETF的年化配息率，按今日收盤價計算，超越傳統高股息ETF國泰永續高股息ETF（00878）的7.5%，成為「報酬＋收益」雙收的焦點。

華南永昌投信已經公告，ETF 009808每受益權單位擬配發0.41元，將於今年11月20日除息、12月5日領息。

市值型 ETF 整體報酬率佳

華南永昌投信表示，今年新成立的市值型ETF整體表現優異，華南永昌台灣優選50（009808）年初以來報酬率29.17%、聯邦台精彩50（009804）報酬率40.56%、保德信市值動能50（009803）報酬率28.33%、富邦旗艦50（009802）報酬率9.38%。

廣告 廣告

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原表示，今年以來台灣展現出強勁的經濟韌性與全球競爭力。根據統計，2025年前三季出口總額已達4526.8億美元，遠超越去年全年水準；上市櫃企業合併營收突破36.44兆元，創下歷年第三季新高，反映出企業基本面穩健向上。出口與營收雙雙走強，為台股後續表現提供有力支撐。

蔣松原指出，AI產業持續熱絡，是推升出口與企業營收的核心動能。以資通訊產品為例，2025年前三季出口金額達242.3億美元，連續兩個月站上200億美元大關，年增率達87.1%，顯示AI伺服器、高效能運算設備與晶片持續放量出貨。加上Nvidia Blackwell系列晶片大量出貨，以及新一代GB200伺服器在第二季起逐步放量，進一步帶動整體供應鏈業績走高。

蔣松原：台股仍具上行空間

展望後市，蔣松原表示，台股2025年下半年呈現「AI強、非AI弱」的明顯分化。AI族群因需求續強、獲利成長具延續性，預期下半年仍有望維持季季走升表現；反觀非AI族群則受限於稅負與利率壓力，表現相對疲弱。

蔣松原認為，在降息預期與企業基本面支撐下，台股仍具上行空間。投資人可趁勢跟上科技以及AI題材類股，或是透過具代表性的台灣市值型ETF，參與台灣具競爭優勢企業的成長紅利，建立穩固與成長性兼顧的投資組合。

更多風傳媒報導

