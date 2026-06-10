EUV光罩傳送盒出貨暢旺 家登前5月營收年增19%

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【記者呂承哲／台北報導】家登精密（3680）今（10）日公告2026年5月集團合併營收6.78億元，累計前5月營收34.3億元，年增19%。公司表示，受惠全球先進製程資本支出維持高檔，大客戶擴廠進度如期推進，帶動EUV極紫外光光罩傳送盒（EUV POD）出貨暢旺，推升營運表現維持高檔。

家登指出，AI、高效能運算（HPC）及高階智慧型手機需求持續成長，帶動先進封裝技術滲透率提升，全球主要半導體業者同步擴充先進封裝產能，相關投資逐步邁向成熟並準備迎接放量需求。

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在先進封裝載具布局方面，家登已於全球主要市場取得進展。其中，大中華地區需求與規格逐漸明朗，公司已打入一線供應鏈體系，成為大型面板級封裝研發新廠的重要合作夥伴；韓國市場方面，家登也已針對客戶新廠需求完成送樣驗證，並取得良好進展，有望爭取首波導入商機。

家登表示，自去年第四季起，先進製程載具需求顯著提升，並延續至今年第二季，反映主要客戶加速推進先進製程節點擴產、新廠建置及設備進機時程。作為全球主要EUV POD供應商之一，公司直接受惠於先進製程投資熱潮，產能維持滿載，訂單能見度穩健。

此外，大中華地區成熟製程光罩載具及FOUP晶圓載具需求也呈現回升趨勢，家登已取得多座新建廠超過半數基準訂單（Baseline Order），加上各區域市場穩定成長，為今年營運增添成長動能。

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