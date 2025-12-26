EV神話破滅？ 日媒揭400家車企破產真相：死亡名單恐拉長





電動車曾被視為中國大陸產業升級的象徵，如今卻頻頻被質疑是否正走向失速。當街頭巷尾仍在高喊新能源口號，中國大陸廣闊的土地上卻悄然出現一幕幕令人不安的畫面，整排電動車被棄置荒野，車廠接連倒閉，市場從榮景迅速轉為殘酷淘汰。

日本媒體近日指出，在政府補貼政策推動下，中國大陸短時間內催生出龐大的電動車產業，但隨之而來的卻是嚴重的產能過剩與無止盡的價格戰。過去5年內，中國大陸已有約400家汽車相關企業退出市場，原本被視為藍海的新能源賽道，如今已徹底變成血海。

日媒形容，中國大陸各地出現被稱為「EV墓園」的場景，雜草叢生的空地上，堆滿覆蓋塵土的電動車，無聲地腐朽著，這些畫面不僅象徵產品被淘汰，更代表背後整個企業體系的崩解。

報導直言，短短數年間就有如此大量車企消失，在單一產業中極為罕見，這並非偶發事件，而是長期過度競爭、過度依賴補貼所導致的必然結果。即便如此，中國大陸仍設定在2025年達成1兆美元貿易順差的目標，而這樣的數字正是建立在倒閉企業的屍骸之上，結構本身相當脆弱。

日媒更指出，問題核心其實並不複雜，市場被不懂經營的官員主導，當政府以補貼作為誘因，企業自然不再關注市場需求，而是將重心放在如何符合政策、爭取資源。顧客是否存在、產品是否賣得動，反而變得不再重要。

報導也提到，中國大陸近期對日本釋出強硬訊號，呼籲國民避免赴日，背後並非單純的外交摩擦，而是中國大陸內部經濟壓力日益升高的反射。前《President》經濟雜誌總編輯、作家小倉健一分析，中國大陸國家主席習近平刻意將外部勢力塑造成敵人，目的正是轉移國內焦點。

值得警惕的是，400家車企倒閉只是浮出水面的數字，仍存活的企業中，許多仍在大量燒錢，卻遲遲無法實現獲利，換言之，淘汰仍在持續，死亡名單恐怕還會拉長。

日媒認為，這種由政策驅動的產業擴張，看似打造出規模，實際卻只是「政策興奮劑」。忽視成本、不顧需求地堆疊供應鏈，培養出的不是競爭力，而是臃腫的產業泡沫，最終留下的只是大量低價傾銷的產能，以及席捲全球市場的供給過剩。

中國大陸官方至今仍習慣以「供給側優化」、「高品質發展」等口號，自上而下操控經濟，卻始終未能跳脫「為國家生產什麼」，而非「市場真正需要什麼」的思維。日媒直言，這正是中國大陸經濟結構最深層的弱點，也是一堂其他國家投資人不容忽視的警示。



