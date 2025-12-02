《Every Fantasy Possible》 十位帥氣BL男星電力轟炸
三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》三部戲劇五對CP、十位藝人舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，現場超超過三百位粉絲為之瘋狂，活動從下午到晚上滿滿八小時的演唱會與福利環節，誠意十足，甚至被粉絲說根本就是十人男團規格，可以即刻成團。
為了準備這次的粉絲演唱會，三部戲的十位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。大家在舞台上分享，拍攝主視覺的時候是十人首次跨戲合體，大家不約而同都表示，一到現場都在心裡驚覺「怎麼這麼多帥哥！」果然海報一出，就受到熱烈討論。
《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，準備一個多月就為了讓大家看到不一樣的面向。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲「Baby」展現實力。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。
《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說：「經過這次默契更好，現在接受訪問已經可以freestyle了，甚至昨天在排練的時候Nelson還在說跳舞我們也可以freestyle。」，葛兆恩說「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，但其實張哲偉跟羅章恩承認自己非常不擅長舞蹈，但陳峻廷爆料說：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡三年的成績是怎麼樣。」張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練了其實蠻辛苦的，但覺得也很好笑，增加了這個舞蹈的趣味性，但這幾天的訓練下來，超越過去三年的舞感。」
「原子少年第一季」的人氣成員陳峻廷和Nelson，在劇中雖然不是CP，但粉絲不斷敲碗想看到兩人合作，也特別合唱粵語歌，獻給這場的粉絲。來自香港的Kenji范麒智 Martin王智騫，也在現場為香港大火的逝者表示哀悼及為傷者與前線人員送上祝福。Martin：「說對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」Kenji也說：「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」
其他人也在看
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 108
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 27
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 49
杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網
娛樂中心／周希雯報導YTR愛莉莎莎憑藉多元主題影片狂吸百萬人訂閱，近年頻繁飛出國，同時不斷擴大事業版圖，先是考取房仲證照，又在泰國、杜拜等地投資房地產，展現驚人吸金力。如今愛莉莎莎定居杜拜，曾與她是室友的YouTuber「小宅實驗」Penny也無預警現身杜拜，引發雙方粉絲好奇；Penny乾脆公開答案，「我有超級大乾爹贊助我」，竟然就是愛莉莎莎，大手筆震撼一票人，「好羨慕哦！」民視 ・ 2 小時前 ・ 8
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 53
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 47
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 7
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 5 天前 ・ 5