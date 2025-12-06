EVOASIS推訂閱制：最低每度電4.8元，怎麼月省上千元？

EVOASIS （源點科技）昨（5）日宣布全新訂閱制正式上線，推出「月付688元、充電享75折」方案，鎖定職業駕駛、營業用車主與每月高用量車主族群。這項訂閱制可在全台逾80座EVOASIS指定DC快充站與國道服務區據點使用，讓經常通勤、長途或外送營運車主，以更划算的價格補足電量。



EVOASIS董事長陶百群指出，「這項訂閱制是我們為高用量車主量身打造的長期省錢方案。里程跑越多、充電越頻繁，感受到的折扣就越明顯。」

訂閱制怎麼運作？月付688元享「全月75折」

EVOASIS這次的訂閱制，概念就像「充電會員卡」，每月支付688元，即可在指定DC快充站享充電費率75折優惠，不限度數、無上限使用。



方案適用於：

1、全台82座以上DC快充站（含國道服務區）

2、平日離峰時段與假日全時段

3、離峰時段折扣後最低每度電約4.8元起



舉例來說，若一個月充電約425度電，以離峰價每度6.5元計算，原價2,763元，訂閱後以75折計算約2,075元，每月省下689元；若一個月充電約1,000度電，原充電費用6,500元，訂閱後為4,880元，每月省下1,620元。



如果是在國道站點，只要充電276度電，每月就會回本；若充電達3,000度電，以離峰價30,000計算，搭配訂閱制75折為22,500元，等於省下7,500元。對外送、租賃或長途通勤車主而言，能有效攤平成本。

不過EVOASIS也指出，為維持公平性，EVOASIS訂閱方案採「一訂閱一車」制度。

用戶以EVOASIS會員帳號綁定單一車輛（透過EVCCID辨識），每個帳號僅能購買一組訂閱，完成付款後約10分鐘即生效，下一次充電即享折扣。

另外，每期訂閱有效期為一個月，系統會自動續訂，並以最新公告條款為準；若不需續用，用戶可於下期扣款日前24小時，在App內關閉自動續訂。

如何使用App開啟「訂閱制」？

車主只要開啟EVOASIS App，進入主選單點選「訂閱方案」，選擇「月付688充電75折」並以信用卡或簽帳卡付款，約10分鐘後即啟用，系統會自動綁定車輛，下一次充電即享優惠價。

EVOASIS副董事長鄭旭捷表示，公司將持續依據營業用車與高用電族群的實際行為數據，優化訂閱與長期方案，讓「哪裡都能充」進一步升級為「充得越多、省得越多」，協助車主把電動車納入可預期、可控的營運成本架構。

EVOASIS在2026年的布局？

目前EVOASIS擁有：

•120座DC快充站、600支快充槍頭（全台規模最大）

•快充站點數量超越Tesla

•14萬會員數（已超過全台電動車保有量）

•營運時效達99.5%以上

2026年前，EVOASIS預計再新增約400支快充槍頭，讓總量突破1,000支，並擴點至中台灣海線與新北、桃園重劃區，推進「充電自由」願景。

陶百群強調，「我們相信電動車市場會像當年的行動網路一樣，初期成長緩慢，但一旦基礎設施到位，就會快速起飛。訂閱制與快充網的結合，正是為下一階段普及化做好準備。」

