EVOASIS訂閱制懶人包》DC快充「挑戰全台最低價」 營業用車每年賺一支iPhone

EVOASIS於今（5）日宣布推出全新「月付$688充電75折」訂閱制方案，鎖定職業駕駛、營業用車及高里程電動車主，主打充越多、省越多，讓經常需要跨縣市通勤或長途行駛的車主，能在全台超過80座指定 DC快充站及國道服務區據點，以更具競爭力的價格補充電力。

鎖定高用量族群，離峰充電每度不到5元

EVOASIS本次推出的訂閱方案每月費用為688元，用戶訂閱後即可享有指定DC快充站充電費率 75折優惠；優惠適用範圍涵蓋全台82座以上的DC快充站（含國道服務區），在適用時段上更開放了「平日離峰」加上「假日全時段」；若車主善用部分離峰時段搭配75折優惠，每度電費最低約可達4.8元起；這個方案特合每月充電量超過500度的營業用車與職業駕駛，能有效降低長期的營運成本。

詳細優惠可以參考下方圖表：

75 折優惠試算：

全台適用站點總覽：

嚴格執行「一訂閱一車輛」制，防範濫用機制

為了維護方案的公平性，EVOASIS針對此訂閱制制定了明確的使用規範；該優惠採行嚴格的「一訂閱一車輛」制度，每個會員帳號僅限購買一組訂閱，且系統將透過EVCCID（電動車充電識別碼）進行辨識，限定綁定單一車輛使用。

用戶在完成付款約10分鐘後方案即會啟用，系統會將下一次充電的車輛自動視為綁定對象。官方強調，若系統偵測到同一方案被用於第二台車輛，將會立即暫停75折優惠，並回溯補收差額，且不退還訂閱費用。

此外，訂閱優惠亦不可與車廠贈送的充電優惠、新站上線活動或其他未註明的官方折扣疊加使用，實際費率將以App當下公告為準。

App 一鍵開通與自動續訂機制

在操作便利性方面，車主僅需透過EVOASIS App即可完成申辦；進入App左上角主選單點選「訂閱方案」，選擇該優惠並以信用卡或簽帳卡付款即可開通。

訂閱週期以一個月為單位，期滿後系統將自動續訂；若使用者有意終止服務，必須在下期扣款日的24小時前於App內取消自動續訂，若發生信用卡過期或扣款失敗，優惠資格將立即失效，需重新訂閱才能再次享有折扣。

要注意的是，一旦當期費用完成扣款，即便未實際使用優惠，費用亦不予退還。