EX-亞洲劇團成立20週年 公開未來藍圖

以苗栗為創作基地、享譽國際的「EX-亞洲劇團」將於今年邁入創團第二十個年頭。劇團於二十九日正式舉辦「二十週年宣告記者會」，除了回顧過去二十年的心路歷程，更將首度公開二○二六年系列慶祝活動與未來發展藍圖。現場亦邀請苗栗縣政府代表、藝文界貴賓及長期支持的粉絲共襄盛舉，見證這座台灣非都會地區指標性劇團的重要里程碑。

創作能量與世界對話：自二○○六年成立以來，EX-亞洲劇團始終堅持以苗栗為根，將地方文化厚度轉化為現代戲劇能量。行政總監林浿安表示，劇團連續十六年獲選為「Taiwan Top演藝團隊」，這份國家級的肯定，象徵了政府對地方藝文深耕與長期經營價值的重視。

劇團核心方法「本質劇場（the atre of essence）」融合了亞洲傳統表演與現代戲劇語彙，使其在國際舞台屢創佳績。二○一二年以《假戲真作》成為首個受邀參與印度新德里國際藝術節（Bharat Rang Mahotsav）的台灣團隊；二○二五年作品《迦爾納》再度登上印度國際舞台，並蟬聯藝術節「最佳作品」殊榮，持續深化與印度表演文化的交流，展現從地方出發、連結亞洲的劇場能量。未來，劇團將研擬與印度進一步合作「跨國駐村創作計畫」，實踐「從苗栗出發、與世界對話」的文化願景。

深耕藝文土壤，讓劇場走入日常。EX-亞洲劇團自二0一三年起積極投入地方藝文推廣，策劃包含「貓裏表演藝術節」、「苗栗店仔藝穗節」等計畫。透過演出、工作坊與校園推廣，劇團成功將藝術帶進苗栗的街道與學校。

許多參與課程的教師與學生回饋，透過EX-亞洲的戲劇引導，讓他們第一次感受到表演藝術不僅是「看表演」，更是一種理解自己與土地的方式。對地方觀眾而言，劇團的長期陪伴已讓戲劇成為生活中可以反覆回訪、持續對話的存在。林浿安也指出，EX-亞洲劇團長期深耕苗栗，與縣長鍾東錦所推動的「文化扎根地方、讓青年看見未來」施政理念相互呼應，並特別感謝苗栗縣政府歷年來對地方藝文發展的支持，使劇團得以穩定扎根、持續累積文化能量，並將苗栗的創作成果帶向國際舞台。

二十週年系列活動亮點：跨界新作與學術出版並行，深化當代表演藝術影響力適逢創團二十週年，EX-亞洲劇團規劃了一系列涵蓋展演、出版與人才培育的深度計畫，旨在透過藝術與知識的分享，深化地方文化的公共性並回應當代思想需求。

年度旗艦新作：推出結合經典文學與印度哲學思辨的新作《然而，悉達多》，延續藝術總監暨駐團導演江譚佳彥多年來對赫曼·赫塞文本的研究，透過「本質劇場」探詢當代生命命題。此外，亦將發表戲劇與舞蹈跨界作品《我在爆炸中誕生》，以身體與文本為核心，回應個體面對衝突、創傷與重生的感知經驗。