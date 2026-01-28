Excel苦手必看！Anthropic推出Claude in Excel，一鍵生成圖表、數據分析，用法教學一次看

AI 新創 Anthropic近日推出 Claude 在微軟試算表（Microsoft Excel）中的測試版增益集「Claude in Excel」，使用者不用再苦苦尋找教學，只要對著 Excel 側邊欄說出你的需求，例如：「幫我計算去年各季度的毛利，並找出成長率最高的產品」，Claude 就會自動在對應的儲存格寫下正確公式。

這種「對話即運算」的模式，即使是 Excel 新手，也能精準運用龐大數據。

Claude in Excel目前開放給 Claude Pro、Team 及企業版訂閱用戶，免費版用戶需要升級到付費方案才能使用這個功能。

Claude in Excel 2大特色：一鍵抓錯與情境模擬

根據Anthropic部落格，與過往僅能處理單一儲存格公式的 AI 工具不同，Claude 具備理解整個活頁簿的能力，能理解不同工作表、追蹤巢狀公式（Nested Formulas）與複雜的依賴關係，並以自然語言提供帶有儲存格索引的解釋，讓。

在實際應用中，Claude in Excel 展現了「偵錯」與「模擬」功能。

像是最令人頭痛的 #REF! (無效引用) 或 #VALUE! (數值錯誤) 等訊息，Claude 能在幾秒鐘內溯源並解釋出錯原因，且在不破壞模型結構的前提下建議修復方案。

此外，它支援「對話式情境模擬」，使用者只需輸入指令如：「如果第三季銷量掉兩成，會影響到年底的獎金嗎？」Claude 會同步更新全表數據，並將結果換算出來。

Claude in Excel怎麼安裝？下載流程5步驟

目前 Claude in Excel 為 Beta 產品階段，安裝步驟如下：

1. 確認資格

確認是否具備 Claude Pro、Max、Team 或 Enterprise 帳戶，免費版用戶需要升級到付費方案才能使用這個功能。

2. 前往 Microsoft Marketplace

在 Microsoft Marketplace 搜尋「Claude by Anthropic for Excel」，點選「立即取得」（需要登入Microsoft帳號）。

點我直接下載

下載完成後，點選「在Excel打開」圖示。

#1 Claude in Excel 圖/數位時代

3. 在 Excel 中啟用

開啟 Excel

- Mac 用戶： 前往 插入→ 增益集或工具→ 增益集

- Windows 用戶： 前往 常用→ 增益集

Claude in Excel 圖/數位時代

4. 登入 Claude 帳號：

安裝後，點擊工具列出現的 Claude 圖示，並使用 Anthropic 帳號登入

快速啟用快捷鍵，可快速喚起對話視窗

- Mac： Control + Option + C

- Windows： Control + Alt + C

Claude in Excel用法教學：指令怎麼下？如何檢查公式正確？

1. 步驟一：整理資料表格

在開始之前，先確保資料品質完整：

標題列必須明確： 像是「交易日期」、「客戶名稱」、「訂單金額」、「區域」等

清除多餘的空白列： 檢查表格有沒有夾雜空行，保持資料連續性

不要合併儲存格： 合併儲存格會造成 Claude 讀取困難

數字格式保持乾淨： 金額數字不要混雜「$」、「元」等文字符號

日期格式要統一： 避免混用 12/15/2024 或中文「12月15日」，建議統一用：YYYY-MM-DD (例如 2024-01-15)

確認數字欄位格式： 確保輸入的是「數值」格式，不是「文字」（檢查方式：選取儲存格，看右上角有沒有綠色三角形警告，如果有，點選後選擇「轉換為數字」）

步驟二：下達明確的指令

理想的指令要提供完整的任務說明，避免寫出「看一下這個數據」過於含糊、缺乏清楚的目標：

指令訣竅 舉例 先講資料背景 這是 150 筆顧客購買紀錄，有日期、品項、金額、區域等資訊... 條列式說明需求 麻煩幫我：1. 算總營收 2. 列出熱銷前三名 3. 畫成圖表 指定放在哪裡 請新增一個叫「分析結果」的工作表，把樞紐表和圖表都放那裡 說清楚想要什麼格式 在 E 欄算成長幅度，F 欄標示等級（優/中/差）

理想指令範例：

我這裡有 2024 全年度的業務資料，

涵蓋了商品種類、負責業務、銷售區域、成交金額這些欄位。



麻煩你：

1. 算出每個月的營收走向，標出哪幾個月特別好或特別差

2. 找出銷售表現最強跟最弱的前三名商品類別

3. 幫我排出業績前五名的業務人員

4. 看看有沒有什麼怪異的數字（像是某個月突然掉很多）

5. 做一個視覺化的分析看板，要有：

- 每月營收變化的線圖

- 商品類別銷售占比的圓餅圖

- 業務排行榜的長條圖

步驟三：確認 Claude 給的方案再執行

給Claude指令後，會回傳：

分析摘要：解讀你的資料，給出初步觀察 具體動作清單：列出準備執行的具體步驟 公式程式碼：如果涉及公式，Claude 會解釋邏輯 洞察發現：完成分析後，Claude 會提供關鍵發現

了解以上分析建議並確認後，Claude就會開始執行。

步驟四：檢查數字和公式的正確性

檢查公式邏輯：隨機挑幾筆資料手動計算，對比 Claude 的公式結果確認計算邏輯正確 驗證總和：在空白區域輸入簡單的 SUM 公式，跟 Claude 的結果比對

假設 Claude 在樞紐表說北區總銷售是 $3,000,000

你可以自己算：

=SUMIF(區域欄,"北區",銷售額欄)

兩個結果應該一樣

使用「追蹤前導參照」功能：Excel內建功能，可以看出公式引用了哪些儲存格

點選有公式的儲存格

→ 公式頁籤

→ 追蹤前導參照

→ 會出現箭頭指向被引用的儲存格

善用「顯示公式」模式

按快捷鍵：Ctrl + 重音符號鍵

整個工作表會顯示公式而不是結果

可以快速掃描所有公式是否合理

建立檢查表，在旁邊建立自己的驗證欄位

A 欄：Claude 的結果

B 欄：你自己用簡單公式驗證的結果

C 欄：=IF(A2=B2,"✓","✗")

如果 C 欄都是 ✓，代表結果正確

Claude in Excel 的5 個實用情境和操作步驟

針對時常面臨到的數據整理難題，《數位時代》整理以下5種實用情境：

情境 1：財務模型錯誤偵錯

具體範例〉你有一個公司預算表，原本在 D 欄計算「實際支出佔預算百分比」，公式是 =C2/B2，但誤刪了 B 欄後，D 欄全部顯示 #REF! 錯誤。

在 Claude 對話框輸入〉

「D 欄全部顯示 #REF! 錯誤，我剛剛不小心刪除了原本的 B 欄。請幫我修復 D 欄的公式，讓它正確計算『實際支出÷預算』的百分比」

▶ Claude會檢測錯誤原因，自動修正 D 欄所有公式為 =C2/B2，並批量更新所有受影響的儲存格

Claude in Excel 圖/數位時代

情境2：跨工作表分析複雜數據

具體範例〉你有一個年度銷售分析工作簿，包含Q1銷售、Q2銷售、Q3銷售、Q4銷售和年度總結五個工作表，你對年度總結的數字來源不清楚。

在 Claude 對話框輸入〉

「解釋『年度總結』F8 儲存格(全年總銷售額 $9,701,000)是如何計算的，它引用了哪些工作表和儲存格？分析哪個季度、哪個產品表現最好。」

▶ Claude會分析 B5 的公式結構、列出引用的所有工作表和儲存格、顯示每個季度的具體金額與解釋計算邏輯

「年度總結 F8的計算方式：

Q1總計 $2,143,000

Q2總計 $2,316,000

Q3總計 $2,482,000

Q4總計 $2,760,000

合計 $9,701,000

最佳季度 Q4 - 銷售額 $2,760,000（佔全年28.5%）

最佳產品 產品C - 全年銷售額 $2,090,000（佔全年21.5%）

成長最快產品 產品B - 年成長率 32.7%

成長最快季度 Q3→Q4 - 環比成長 11.2%」

Claude in Excel 圖/數位時代

情境 3：快速建立情境分析

具體範例：你有一個咖啡店的損益預測表，目前假設每日客流量 150 人，客單價 $8，月租金 $3,000。

在 Claude 對話框輸入〉

「如果我們把每日客流量從 150 人提高到 200 人，但需要增加一名員工（月薪 $2,500），這樣划算嗎？」

▶ Claude會自動建立對比欄位、計算營收和成本變化，並給出明確的財務建議

「讓我來分析這個提案是否划算：

原情境月營收：150人 × $8 × 30天 = $36,000

新情境月營收：200人 × $8 × 30天 = $48,000

營收增加：$12,000

新增人力成本：$2,500

淨利潤增加：$9,500

投資報酬：每投入 $1 薪資，獲得 $4.8 額外營收

結論：增加一名員工的成本 ($2,500) 遠低於客流量提升帶來的額外營收 ($12,000)，每月可多賺 $9,500，這是一個很好的投資！」

#2 Claude in Excel 圖/數位時代

情境 4：從範本快速建立新模型

具體範例〉你下載了一個標準的「三年營收預測範本」，包含營收、成本、毛利等欄位，但都是空的，你手邊有公司過去兩年的實際財報數據。

在 Claude 對話框輸入〉

「我上傳了公司 2023 和 2024 年的財報 CSV 檔。請幫我:1) 將歷史數據填入範本的前兩年，2) 根據歷史成長率預測 2025 年的數字」

▶ Claude會自動計算成長率、填入預測數字，建立動態公式方便調整

「已完成以下操作：

從歷史數據填入 2023、2024 年營收、銷貨成本、營業費用

計算歷史成長率：

營收 +16.4%

銷貨成本 +13.9%

營業費用 +13.8%

預測 2025 年：

營收：$1,646,178（根據 16.4% 成長率）

銷貨成本：$934,193（根據 13.9% 成長率）

毛利率提升至 43.3%

稅後淨利：$210,590（淨利率 12.8%）

所有公式已設定好，您可以調整 E 欄的成長率假設參數來更新預測」

#1 Claude in Excel 圖/數位時代

情境 5:建立視覺化圖表

具體範例：你的交易明細工作表有 100 筆資料，欄位包括日期、產品類別、產品名稱、銷售金額、銷售員、地區。

在 Claude 對話框輸入〉

「請建立一個分析報表,我想看:1) 各產品類別每月的銷售趨勢，2) 哪個銷售員表現最好，3) 用柱狀圖和折線圖呈現」

▶ Claude會自動建立新工作表、產生樞紐分析表、繪製專業圖表、提供數據洞察和建議

「已建立完整分析:

新增工作表『銷售分析』:

樞紐分析表 1(A1:E13):按產品類別和月份匯總銷售額

樞紐分析表 2(G1:I10):按銷售員排序銷售業績

新增圖表:

柱狀圖：銷售員業績排名比較

折線圖：各產品類別每月銷售趨勢變化

關鍵發現:

電子產品類別全年銷售最穩定，1-2月表現最佳

銷售員 李美華 以 $82,860 業績領先」

#0 Claude in Excel 圖/數位時代

實測心得：效率加倍的助手，但仍需人類把關

《數位時代》實測後發現，Claude 在短時間內幫你架構出整套專業報表，甚至自動從雜亂的文字報告中提取數字填入表格，但偶爾會出現偵測不到欄目，或是公式正確、但依舊呈現#REF!的情況發生，因此還是需要手動填入數字及公式，並檢查Claude抓取的數字是否正確。

另外，專業測評機構 SumProduct 在測試過程中，發現 Claude 有時為求方便，會寫出所謂的「揮發性函數」，這類公式（如 INDIRECT 或 OFFSET）只要在試算表任何地方改動數字，就會強迫整張報表重新計算。雖然公式看起來很靈活，但如果資料量非常龐大，就可能導致 Excel 運行變得緩慢而當機。

因此，專家建議在請 Claude 寫公式時，可以多加一句：「請使用更穩定的函數來代替揮發性公式h，讓報表維持聰明又跑得順暢。

目前該版本未支援樞紐分析表或 VBA 巨集。雖然 Claude 能大幅節省初期建檔與除錯的時間，專業人士仍需具備判斷力，對 AI 產出的結果進行最後的查核與調整，確保模型符合實際內容。

