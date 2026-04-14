EXID宣布5/24合體登台開唱 隊長率智感動喊：終於等到這一天！

韓國女團EXID完整體來台開唱！EXID正式宣布將於5月24日於TICC台北國際會議中心舉辦《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，睽違多年再次來台與粉絲相見，消息一出立刻掀起社群討論。這次久違合體來台舉辦專場演出，將呈現凝聚成員心意與粉絲思念的舞台，成員HANI更向粉絲告白：「好久不見我們的LEGGO們，能夠再次見面真的很感謝，讓我們再一起創造一次熱情又難忘的回憶吧！」

EXID自出道以來憑藉著〈Up & Down〉、〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈DDD〉等多首代表作風靡亞洲。此次全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」

廣告 廣告

EXID也預告將準備不同於以往的精彩編排，ELLY搶先透露：「因為是久違的演唱會，我們準備了各自充滿魅力的個人舞台，也準備了一些平常比較少機會表演的歌曲，請大家多多期待！」顯見EXID對這場與台灣粉絲重逢的演出格外重視。率智深情喊話：「等很久了吧，我們的LEGGO們，我也真的非常想念你們。會把這份思念與想念全部帶到舞台。」

正花更誠心感謝台粉：「在這段漫長的時間裡，從台灣LEGGO們始終如一的支持與想念中，感受到滿滿的愛。真的非常感謝大家。我都會永遠珍藏在心中，一直記得。」慧潾則說：「謝謝大家一直等待我們，希望能帶來一場不辜負大家期待、充滿樂趣的演唱會！」重逢機會不僅粉絲感動，對成員而言同樣別具意義。

除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到、至今難忘滋味的火鍋，直呼：「希望那家店還在…真的很想再去一次！ 」HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪。

慧潾與正花不約而同提到最想念牛肉麵，正花還加碼點名胡椒餅，成員個個都對台灣美食如數家珍，慧潾揭曉原因：「台灣的LEGGO們都非常熱情、也很溫暖。每次來都會熱烈地為我們應援，也會介紹很多台灣的美食給我們，留下了很多幸福又感激的回憶。」

《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》門票將於18日上午11點於ibon售票系統正式開賣，更多活動與福利相關資訊可見主辦單位網銀國際影視官方公告。

更多《鏡新聞》報導

日樂團wapiti海外首站選台北 團名竟然是「白屁股」

挪威「清新小王子」Peder Elias 浪漫回歸 攜全新巡演5/29再登台

高雄開唱差點爆雷MAMAMOO巡演歌單 輝人笑喊「講了會被罵」