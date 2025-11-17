EXILE 放浪兄弟日本巨蛋巡演開跑 AKIRA查AI問：我們是不是很厲害？

EXILE 放浪兄弟展開睽違近三年的巨蛋巡演，首場在福岡PayPay巨蛋登場。（LDH 愛夢悅提供）

日本全方位娛樂天團「EXILE 放浪兄弟」於15日正式展開睽違近三年的巨蛋巡演《THE REASON》，首場在福岡PayPay巨蛋登場，吸引約3萬人入場。這是他們第八度舉辦巨蛋巡演，也是2022年《POWER OF WISH》以來再次集結完全體陣容，其中歷經病痛療養、今年春天回歸的ATSUSHI，與TAKAHIRO再度以雙主唱之姿現身，讓現場粉絲直呼「終於等到這一天」。

演唱會以〈THE REASON〉揭開序幕，緊接著招牌金曲〈Choo Choo TRAIN〉帶來招牌的「列車舞」，包含ATSUSHI在內的全體成員齊步旋轉，象徵完全體回歸的經典畫面令觀眾歡聲雷動。整場共演出29曲，從〈Rising Sun〉、〈銀河鉄道999〉到九月發行的新作〈Get-go!〉，再到〈Lovers Again〉、〈Ti Amo〉串成抒情組曲，也首度演唱新歌〈Smile〉。

時隔約三年重返巨蛋舞台，主唱ATSUSHI感動表示：「比起四月在埼玉的復活祭，衝擊感是三倍，能夠回來真的很特別。」ATSUSHI提到，有些粉絲可能曾因團體變化而迷惘，但希望今年開始的EXILE能讓大家重新理解現在的樣貌，「明年也會有特別企劃，希望大家能再一次參與。」

除了ATSUSHI，3月因跟腱斷裂、經歷8個月療養的TETSUYA也宣布完全復活，他在台上感性表示：「這段時間雖然漫長，但看見這個景色，一切都值得了。」中段演出〈道〉時，雙主唱三度邀請觀眾合唱，3萬人歌聲震撼全場，ATSUSHI更即興改詞唱出「大家的愛停不下來」，畫面令人動容。

而AKIRA則分享與AI的趣事，他向AI詢問目前仍持續在巨蛋舉辦演唱會的歌手有哪些，AI列出了大約10組藝人，當中也包括EXILE的名字。他不甘於此，進一步追問：「EXILE是不是很厲害？」AI也立刻回應「很厲害」，給予肯定。AKIRA表示：「能夠一直站上巨蛋舞台，其實是一件很了不起的事，希望大家多多稱讚我們。」他也坦言能再站上巨蛋舞台「並不是理所當然」，「有過順利，也有停下來的時候，但能再回到這裡，是因為大家都在。」

明年EXILE 放浪兄弟將迎來出道25週年，又逢LDH六年一度的「PERFECT YEAR」，ATSUSHI也喊話：「是最棒的開始！」本次巨蛋巡演全5場，11月29、30日大阪，12月27、28日在名古屋迎來最終站，而由AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」則將自2026年6月20日起，展開全國體育館巡迴。





