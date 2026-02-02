EXO世勳爆熱戀高爾夫球女神！網扒多地「同框鐵證」 掀全網炸鍋

記者陳宣如／綜合報導

南韓男團EXO成員吳世勳近日意外成為娛樂圈討論焦點，但這次並非因音樂或演出，而是一則緋聞——他疑似與高人氣「高爾夫球女神」柳賢朱（유현주）交往。柳賢朱不僅在職業賽場上成績亮眼，也因火辣身材與亮麗外型備受關注。戀愛傳聞最初由網友扒出兩人近期行程、社交帳號細節以及現身地點的多處重疊而引爆討論，迅速登上各大社交平台熱搜榜，也讓粉絲圈出現明顯兩極化反應。

EXO世勳（左）近期被爆出疑似熱戀高爾夫球女神柳賢朱（右）。（圖／翻攝自IG @oohsehun、_hyunju.__）

爆料網友指出，2026年元旦期間，吳世勳在香港帝苑酒店用餐時，身旁出現一名穿棕色上衣的女性，其美甲造型、髮飾甚至手機殼款式，被認為與柳賢朱近期社群動態高度相似。同一天，兩人還被拍到分別現身瑰麗酒店，同款靴子與黑色香奈兒包等細節亦被網友提出比對。雖然當時酒店方面表示該女子為工作人員，但傳聞並未因此平息。

網友扒出多個細節，質疑兩人正在交往。（圖／翻攝自X）

除了香港行程外，網友也整理出其他時間與地點的巧合案例。2025年中秋節，吳世勳赴北京觀看隊友張藝興演唱會，而柳賢朱同時期也被發現在北京現身，部分網友指出，她當時疑似選擇搭乘經濟艙以降低曝光。同年10月，兩人據傳同日現身同一家高爾夫球場，柳賢朱社群分享的楓葉景色，與吳世勳發布的球場背景照被網友認為極為相似。此外，也有爆料稱，柳賢朱與吳世勳朋友的女友相識，兩人可能透過這層人脈結識。

有網友聲稱偶遇吳世勳，疑似拍到與女方同框照。（圖／翻攝自微博）

網友曬出兩人在社群發布的照片，懷疑兩人同日出現在同一球場。（圖／翻攝自微博）

對於這起緋聞事件，粉絲與網友意見呈現明顯分歧。部分人認為，吳世勳已年逾三十，戀愛屬於合理生活選擇，也讚賞兩人組合「男帥女美」，甚至將兩人嗑成CP，戲稱「吳心插柳」。然而，也有粉絲對消息真實性持懷疑態度，批評部分網友造謠；另有人擔心傳聞可能影響吳世勳近期個人活動及EXO團體行程。

此外，也有聲音指出，吳世勳退伍後好不容易重新展開演藝活動，粉絲等待已久，卻在此時爆出戀愛消息，對消息時機感到不滿。目前，吳世勳所屬公司SM娛樂及柳賢朱方面均未針對傳聞發表任何回應。

