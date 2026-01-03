EXO主唱CHEN台北秀完美高音 讚台粉超會唱「給你們100分」

【緯來新聞網】人氣韓團EXO主唱CHEN今（3日）在台舉辦巡迴個人演唱會《Arcadia》，去年來台看到台灣粉絲，笑說看到大家就不自覺地揚起微笑，更嘴甜表示看到台粉會說「漂亮」、「可愛」，見現場有男粉絲，他又補充喊「很帥」，氣氛爆笑。

CHEN現場完美發揮唱功實力。（圖／INB100 提供）

一開場CHEN就以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現他被韓國公認為教科書等級的歌唱實力，輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」他還透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

CHEN展現全新舞台風格（圖／INB100 提供）

為向粉絲好好傳達心意，現場播出精心準備的預錄影片，影片中CHEN帶著粉絲逃離城市喧囂，在山林愜意地露營，還親自下廚做了炒年糕和橄欖油炒蒜香義大利麵，希望專輯《Arcadia》能帶著大家進入他打造的樂園；登場後帶來〈Brighter than〉、〈妳不懂（You Never Know）〉、〈怎能不抱妳（Hold You Tight）〉、〈In My Life〉，再連唱〈Before the Petals Fall〉、〈PLAYLIST〉、〈Make it count〉等名曲，絲毫未見疲憊，唱功堅強。



不過演唱會中，CHEN唱到《Before the Petals Fall》時，突然唱不出來，開始咳嗽，喊話要台下粉絲幫忙唱，「救救我」。他後來解釋是因為被口水噎到，「我吃了一個香蕉，不知道會造成這樣的結果，但吃了香蕉充滿了力量。」更笑說這是自己第一次拜託粉絲救他，央求粉絲別上傳影片。

CHEN邀請粉絲一起站起來嗨。（圖／INB100 提供）

演唱會來到尾聲，CHEN邀請每位粉絲站起來，跟著搖滾風格歌曲〈Broken Party〉舞動，再次讓全場瞬間嗨翻，接著帶來同樣走搖滾曲風的〈Help Me (Somebody 2 Love) 〉，最後一首歌曲選唱〈Arcadia〉更徹底點燃粉絲熱情。安可時他唱完令人心情愉悅的〈Traveler〉後，親自下台邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」

CHEN看到粉絲提前準備的手幅文字，直誇粉絲聰明又有創意。（圖／INB100 提供）

