EXO主唱CHEN回來了！巡演首站台北開唱 狂讚香腸小籠包

記者林汝珊／台北報導

CHEN現場完美發揮唱功實力。（圖／INB100提供）

南韓男團最強主唱CHEN啟動第一次亞洲巡迴個人演唱會《Arcadia》，特別選擇從台北起跑，於TICC 台北國際會議中心開唱，開場以〈No Gravity〉及〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現他被韓國公認為教科書等級的歌唱實力，輕鬆狂飆高音，也表達思念：「大家好，我是CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

今年出道邁入第14年，愛麗（粉絲名）始終給予最強而有力的支持，CHEN透露昨天到台灣就立刻把想吃的美食都吃到了，大讚台灣的香腸好吃，小籠包也非常美味，但推薦大家一定要到現場享用，介紹完專業吃法之後，直說：「天啊，真的好好吃，想起來就覺得餓了！」

唱到高潮處，CHEN邀請粉絲一起站起來嗨。（圖／INB100提供）

問候粉絲之後，CHEN演唱飽含溫柔情感的抒情歌曲〈I Don't Even Mind〉、〈致妳 (My Dear)〉，讓粉絲們聽的如癡如醉，旋律輕快的〈Deja-Vu〉和氣氛十分熱烈的〈Remember〉，唱著抒情歌的CHEN也不忘鼓勵粉絲和他互動，對著台下粉絲做各種表情反應，接著CHEN連續演唱〈 舊照片 (Photograph)〉、〈Don't Remember〉、〈Starlight〉，音源榜單冠軍〈我們的夜晚 (Shall we?)〉。

演唱會來到尾聲，CHEN邀請每位粉絲站起來，跟著充滿現場演出獨有魅力的搖滾風格歌曲〈Broken Party〉舞動，再次讓全場瞬間嗨翻。最後一首歌曲選唱〈Arcadia〉更徹底點燃粉絲熱情，也看到CHEN不同於以往深情面貌。現身唱完令人心情愉悅的〈Traveler〉後，CHEN親自下台邀請粉絲合唱，粉絲一字不漏地唱完，讓他大感佩服，稱讚：「我來台灣之前，有偷偷期待你們的唱歌實力，我想要給在座的各位一百分！」

