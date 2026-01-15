EXO全員1/19回歸 第八張正規專輯《REVERXE》概念照曝光

【緯來新聞網】韓國人氣男子音樂團體EXO於2026年1月19日透過多家數位音樂平台同步發行第8張正規專輯《REVERXE》，正式結束長達數年的軍白期，重啟團體音樂活動，標誌著全體成員逐步恢復完整運作，EXO昨也在社群上曝光最新概念照了。

EXO所屬公司SM娛樂宣布，此次回歸專輯《REVERXE》收錄共9首歌曲，涵蓋多元音樂風格，包括以硬核舞曲風格為主的主打歌〈Crown〉。該曲象徵著成員們對「珍貴存在」的渴望，意圖喚起聽眾情感共鳴。



除主打曲外，專輯中亦包括節奏感強烈的R&B歌曲〈Back Pocket〉、描繪戀愛情緒漸進的〈Touch & Go〉，以及融合抒情旋律與搖滾色彩的〈Flatline〉。各曲目以不同形式展現EXO成員的音樂詮釋力與風格轉變，並試圖觸及更廣泛的聽眾層面。



EXO自2012年出道以來，在韓國、中國、日本等地累積大量粉絲，並創下多項唱片銷售紀錄。根據韓國唱片銷售統計，2013年首張正規專輯《XOXO》銷售量突破100萬張，為韓國12年來首張銷量破百萬的專輯。



2025年起，隨著KAI於2月、SEHUN於9月相繼退伍，EXO成員已全面結束服役階段。SM娛樂指出，《REVERXE》的發行不僅代表音樂作品回歸，也象徵著EXO團體整體活動的重啟。

