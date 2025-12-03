EXO六人合照首曝光！張藝興歸隊「2事」惹議 網酸：SM把柄在他手上？

記者陳宣如／綜合報導

韓國人氣男團EXO在全員退伍後，近日正式以六人陣容回歸舞台。團體於12月1日在官方社群平台公開了最新粉絲見面會「EXO’verse」的團體宣傳照，參與成員包括 SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳以及中國籍成員張藝興（Lay）。這是自 2019年以來，EXO首次以六人完整合體出現在官方團體照中，也標誌著張藝興久違回到團體活動。此前，張藝興的回歸在粉絲與網友間引發討論與爭議，部分粉絲認為他獨自活動多年，現在又「若無其事加入團體」，近期他上節目的韓語表現也飽受批評。

EXO在官方社群平台公開了最新粉絲見面會「EXO’verse」的團體宣傳照與活動資訊。（圖／翻攝自IG @weareone.exo）

張藝興自2015年將工作重心轉向中國後，長時間未參與EXO團體活動，上一次官方合體僅出現在 2021 年音樂錄影帶中，不過當時只有透過電腦特效把他的身影合成進去，他本人親自與成員同台則已 10 年未見，因此這次以「本人」身份回歸，引發許多粉絲高度關注。

但部分網友對張藝興的參與態度，以及語言表現提出批評與質疑，指出張藝興在綜藝節目《Sister Salon》宣傳影片中的韓語發音不佳，同時他手插口袋的舉止，也引發部分網友認為態度不夠禮貌與尊重，不少人留言表示「這發音是故意的嗎」、「我韓文都講得比他還好」，也有人批評他「就這樣若無其事地加入團體」，甚至質疑「SM是不是有把柄在他手上」。

6人團體照曝光後，不少網友也表示「想說有位不認識的人在呢，原來是Lay呀」、「EXO裡怎麼有個不認識的人」、「隔了10年再次看到Lay真是傳奇...感覺好奇怪」，對張藝興回歸感到意外。

網友對張藝興（右2）在節目宣傳影片中手插口袋的姿態，及略顯生疏的韓語發音提出批評與質疑。（圖／翻攝自YouTube CoupangPlay）

EXO正式宣布回歸舞台，吸引大量粉絲與網友在社群平台持續討論，包括對CBX成員缺席表示遺憾，以及對六人合體陣容安排提出各種看法。據韓媒報導指出，原CBX小分隊的成員伯賢、XIUMIN及CHEN未參與此次回歸活動，是因他們與SM娛樂在合約及結算問題上存在分歧，最終CBX敗訴，導致缺席本次活動。

EXO’verse粉絲見面會將於12月14日在韓國仁川Inspire Arena舉行，分別在韓國時間下午2點與晚上7點各辦一場。此次六人回歸被視為EXO退伍後首度完整合體的重要事件，也被認為是2025年K-POP界值得關注的活動之一。

