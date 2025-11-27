EXO回歸要發專輯！張藝興「本人終於現身」韓文發音遭酸：故意的嗎？

韓國男團EXO全員退伍後首度以6人形式回歸，近日錄製綜藝節目《Sister Salon》預告宣傳，成員包含許久未在韓國現身的大陸籍成員張藝興。然而，張藝興的韓文發音卻引發網友熱議，許多人質疑「這發音是故意的嗎」、「他敢唸我都不敢聽」，顯示他長期在中國發展後，韓語能力明顯退步，也讓粉絲們對這次回歸反應兩極。

張藝興（上排右二）回歸EXO錄製節目。（圖／翻攝韓網）

這次EXO回歸的陣容包括Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳以及張藝興六人。張藝興自2015年成立大陸工作室後，便將事業重心轉移到家鄉，專注於唱歌和拍電影，已經很長一段時間沒有在韓國活動。有粉絲表示，他們幾乎忘記張藝興還是EXO的一員。

值得注意的是，張藝興上一次與EXO「合體」是在2021年的音樂錄影帶中，當時還是以電腦合成的方式出現。這次終於是「本人」跟隨團體回歸，讓許多粉絲感到驚喜。

然而，EXO這次的回歸並非全員到齊。CBX小分隊的三位成員——伯賢、XIUMIN和CHEN並未參與此次活動。根據韓媒報導，這三位成員與SM娛樂因合約和結算問題產生意見分歧，最終CBX在官司中敗訴，導致他們缺席此次回歸活動。

