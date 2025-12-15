EXO張藝興放鳥見面會...發原因道歉了 台粉酸「12月的奇蹟」

韓國人氣男團EXO於14日在韓國舉辦粉絲見面會，吸引大批歌迷到場朝聖，現場氣氛熱烈。然而，大陸成員張藝興卻在見面會當天早上才突然宣布因「不可抗力因素」無法參加，引發粉絲譁然。張藝興事後發文解釋缺席原因是為參加中國國家話劇院活動，並向受影響的粉絲道歉。此事在粉絲間引起兩極評價，台灣粉絲反應尤為強烈。

張藝興突然缺席14日在韓國舉辦的EXO見面會。（圖／翻攝張藝興IG）

EXO五位成員在14日的見面會上為粉絲帶來多首經典歌曲，包括《Growl》和《Don't Go》等，讓現場歌迷聽得感動落淚。這些歌曲將粉絲的回憶拉回到12年前團體剛出道的時期，成員們在台上盡情享受表演的每一刻。然而，對台下歌迷以及未能購票的粉絲來說，心情可能都有些複雜，因為見面會原定還有張藝興要參加。

張藝興僅短暫在VCR中出現，說道他好久沒有和成員們一起站在舞台上了，感到特別開心。然而他卻在見面會當天早上才發出無法參加的公告，讓現場的大陸粉絲感到錯愕，紛紛高喊「張藝興，我們一起回家」表達支持。直到見面會結束後，張藝興才在社交媒體上解釋缺席原因是為了回中國參加國家話劇院的活動，並向所有受影響的粉絲表達歉意。

張藝興發文道歉。（圖／翻攝張藝興微博）

對於張藝興的突然缺席，粉絲反應兩極。大陸粉絲普遍表現出理解與支持，紛紛留言「寶寶，回家就好」。台灣粉絲則評價不一，有人戲稱買票和觀看直播的人「賺到了」，是「12月的奇蹟」；另一方面，因為張藝興參加而未購票的粉絲則感到失望，質疑這種「粉絲福利」為何不能提前公布。

