EXO強勢回歸！6人陣容推新專輯 參與成員名單曝光

【緯來新聞網】根據《koreatimes》報導，韓國人氣男團EXO將以6人陣容展開回歸活動，預計2026年第一季推出第8張正規專輯。韓國串流平台Coupang Play的綜藝節目《Sister Salon》在11月23日播出結尾預告中宣布，EXO成員Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳與Lay將出演11月29日的節目，呼應目前EXO以6人形式進行團體活動的現況。

EXO將以6人陣容強勢回歸。（圖／翻攝IG）

EXO將於12月14日在仁川Inspire Arena舉辦粉絲見面會，這場活動是繼12週年紀念後睽違8個月的首次大規模粉絲活動。現場將演唱包括冬季經典〈初雪〉在內的多首人氣歌曲，並公開新曲演出。門票預售即雙場完售，再度證明EXO票房號召力依然強勁，也為回歸活動鋪路。



《koreatimes》報導報導指出，EXO-CBX子團體小分隊（成員包括金珉錫、金鍾大、伯賢）將不會參與這次的回歸計畫。先前CBX曾控告SM娛樂未提供結算明細、合約不公，最終雙方達成協議，3人保留與SM的專屬合約，同時可由個人所屬廠牌INB100主導個別活動。不過，雙方在合約細節上持續對立，CBX多數訴訟敗訴。INB100上月聲明已接受SM所有條件。

EXO將以6人陣容強勢回歸。（圖／翻攝koreatimes官網）

SM則回應稱法律爭議與團體活動無關，強調CBX與其他成員間信任已受損，短期內無法展開合體行程。SM指出：「若3人能先落實現有協議，並真誠修復信任，將更合適。」同時表示將全力支援12月起的以6人陣容回歸的EXO行程。



INB100也表態CBX將履行協議，並努力修補與成員間關係，希望最終能重啟完整體活動。不過，目前EXO的規劃明確朝向六人回歸。

