EXO才剛回歸！隊長SUHO宣布年後來台開唱「票價僅150元」

SUHO時隔1年半，將於農曆年後來台開唱。 （SM Entertainment 提供）

由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部 （MCST）主辦的「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。繼首波表演卡司，包括邀請金在中親自打造的8人女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL，以及以爵士與古典為基底的Pop、R＆B實力派女歌手Milena後，主辦單位今（27日）公布第二波重磅卡司，剛回歸的EXO隊長SUHO（金俊勉）加入演出行列，是他繼2024年在北流的個人演唱會後，時隔1年半再度造訪寶島。

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會從偶像音樂、獨立搖滾到跨界流行，不同世代、不同風格音樂人同台交會，完整展現韓國流行音樂產業的豐富層次與多元面貌，讓觀眾能在一場演唱會中，體驗最立體、最全面的韓國音樂能量。SUHO所屬男團EXO有〈Growl〉、〈CALL ME BABY〉、〈Monster〉、〈Tempo〉與〈Love Shot〉等多首現象級代表作，上週暌違2年半後以第8張正規專輯《REVERXE》回歸，並以展現強烈SMP（SM music performance）風格的主打歌〈Crown〉再度掀起全球回響，去年SUHO發行第4張個人專輯《Who Are You》時，曾向台灣EXO-L（官方粉絲名）喊話，表達再度來台演唱的心願，如今也兌現了承諾。

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」拼盤演唱會將於2月26日（四）晚間19點在新莊宏匯廣場8樓Zepp New Taipei開演，本次活動採實名制，每位會員限購2張，均一價新台幣150元，分別為1F站位區和2F座位區，第一階段開賣，限量門票全數秒殺，第二階段售票本週五（30日）中午12點在拓元售票系統啟售。

